Почему свекольный сок можно считать лекарством

Впервые свеклу в лечебных целях стали использовать греки и римляне, этот корнеплод начали культивировать еще 4000 лет назад. Сейчас свекла доступна в любой точке мира, это очень интересный продукт — организму человека сложно переварить сырую свеклу, при этом выжатый из нее сок усваивается очень легко и быстро. Свекольный сок представляет собой освежающий напиток и источник мгновенной энергии, его можно употреблять в сочетании с соками других овощей и фруктов.

Свекольный сок действительно можно приравнивать к лечебному средству, в том числе и по наличию побочных эффектов. При употреблении большого количества свекольного сока может подняться температура и пульс, но при употреблении в небольших количествах напиток принесет только пользу.

Полезные свойства свекольного сока

Напиток обладает свойством нормализовать артериальное давление — повышенное давление снижается, а низкое становится выше;

Повышение выносливости за счет повышенного обогащения тела кислородом, свекольный сок полезно пить перед тренировкой;

Входящая в состав аминокислота бетаин блокирует рост раковых клеток, употребление свекольного сока предотвращает рак желудка и толстой кишки;

Содействие пищеварению, в частности при проблемах, связанных с повышенной кислотностью;

Противодействие анемии, в соке свеклы содержится много железа, оно необходимо для оживления красных кровяных телец;

Присутствующая в свекольном соке медь помогает организму лучше усвоить железо.

При избытке кальция в организме он оседает на стенках артерий, делая их жесткими и твердыми. Свекольный сок эффективно растворяет лишний кальций, это предотвращает нарушения в системе кровообращения, варикозное расширение вен, гипертонию и атеросклероз;

Содержание холина делает свекольный сок отличным очищающим средством, он хорошо работает для очищения печени и желчевыводящих путей;

Ежедневное употребление свекольного сока повышает иммунитет;

Польза для беременных женщин, набор витаминов группы В помогает предотвратить врожденные дефекты плода;

Входящий в состав триптофан делает свекольный сок средством для снятия усталости, улучшения самочувствия и устранения проблем со сном;

Свекольный сок компенсирует чрезмерное употребление соли, это происходит благодаря фолиевой кислоте, калию, кремнию и витамину С;

Антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, препятствуют развитию некоторых форм рака и болезни Альцгеймера;

Для людей с повышенным весом свекольный сок является средством для предотвращения сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, напиток обладает противовоспалительным действием.

Свекольный сок полезен не только при употреблении в пищу, но и при местном использовании. Смесь свекольного сока с небольшим количеством уксуса используют, как натуральное средство против перхоти. Смесь сока и уксуса наносят на кожу головы на полчаса, затем смывают, после нескольких процедур перхоти становится значительно меньше.