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Почему свекольный сок можно считать лекарством 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Впервые свеклу в лечебных целях стали использовать греки и римляне, этот корнеплод начали культивировать еще 4000 лет назад. Сейчас свекла доступна в любой точке мира, это очень интересный продукт — организму человека сложно переварить сырую свеклу, при этом выжатый из нее сок усваивается очень легко и быстро. Свекольный сок представляет собой освежающий напиток и источник мгновенной энергии, его можно употреблять в сочетании с соками других овощей и фруктов.
Свекольный сок действительно можно приравнивать к лечебному средству, в том числе и по наличию побочных эффектов. При употреблении большого количества свекольного сока может подняться температура и пульс, но при употреблении в небольших количествах напиток принесет только пользу.

Полезные свойства свекольного сока

Напиток обладает свойством нормализовать артериальное давление — повышенное давление снижается, а низкое становится выше;
Повышение выносливости за счет повышенного обогащения тела кислородом, свекольный сок полезно пить перед тренировкой;
Входящая в состав аминокислота бетаин блокирует рост раковых клеток, употребление свекольного сока предотвращает рак желудка и толстой кишки;
Содействие пищеварению, в частности при проблемах, связанных с повышенной кислотностью;
Противодействие анемии, в соке свеклы содержится много железа, оно необходимо для оживления красных кровяных телец;
Присутствующая в свекольном соке медь помогает организму лучше усвоить железо.
При избытке кальция в организме он оседает на стенках артерий, делая их жесткими и твердыми. Свекольный сок эффективно растворяет лишний кальций, это предотвращает нарушения в системе кровообращения, варикозное расширение вен, гипертонию и атеросклероз;
Содержание холина делает свекольный сок отличным очищающим средством, он хорошо работает для очищения печени и желчевыводящих путей;
Ежедневное употребление свекольного сока повышает иммунитет;
Польза для беременных женщин, набор витаминов группы В помогает предотвратить врожденные дефекты плода;
Входящий в состав триптофан делает свекольный сок средством для снятия усталости, улучшения самочувствия и устранения проблем со сном;
Свекольный сок компенсирует чрезмерное употребление соли, это происходит благодаря фолиевой кислоте, калию, кремнию и витамину С;
Антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, препятствуют развитию некоторых форм рака и болезни Альцгеймера;
Для людей с повышенным весом свекольный сок является средством для предотвращения сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, напиток обладает противовоспалительным действием.
Свекольный сок полезен не только при употреблении в пищу, но и при местном использовании. Смесь свекольного сока с небольшим количеством уксуса используют, как натуральное средство против перхоти. Смесь сока и уксуса наносят на кожу головы на полчаса, затем смывают, после нескольких процедур перхоти становится значительно меньше.
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