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Названы 5 лучших свойств свеклы 

Аргументы Недели 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Современные ученые уже не раз доказали, что свекла — овощ уникальный и никаким другим в рационе человека не заменимый. В ней содержится масса необходимых нашему организму элементов.
Недавно специалисты назвали 5 ее самых полезных свойств. Во-первых, свекла способствует предотвращению рака. По мнению ученых, ее сок обладает более сильной антиоксидантной активностью, чем у других плодов.
Пожалуй, самое известное свойство корнеплода — его неоспоримая польза при запорах. Людям, страдающим от запоров в хронической форме, рекомендуется ежедневно употреблять не менее 100-150 грамм данного продукта.
Свекла также полезна при повышенном давлении. Сок из нее благотворно влияет на кровеносные сосуды, делая их более эластичными и снижая таким образом риск возможного заболевания гипертонией и атеросклерозом.
Согласно преданию, берущему свое начало еще в Древнем Риме, свекла, помимо прочего, является хорошим афродизиаком. Современные ученые решили проверить эти сведения и подтвердили стимулирующий эффект корнеплода.
И, наконец, свекла оказывает общее тонизирующее действие на весь организм. Данный факт неоднократно подтверждался в ходе исследований, в том числе, с участием спортсменов. Главное — во всем знать меру.
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