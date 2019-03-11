5 лучших диет для похудения

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, люди готовы пойти на разные меры, одна из мер — это диета. Существует множество программ для похудения, но не все из них одинаково эффективны. Постоянно появляются новые программы для похудения и диеты, самые лучшие из них набирают популярность и становятся известными во всем мире. Здесь собраны пять лучших диет, которые гарантируют потерю веса.

Диета Аткинса

Знаменитая диета Аткинса гарантирует похудение на 15 кг за две недели, быстрые результаты сделали ее любимой во всем мире. Программа фокусируется на том, чтобы держаться подальше от сахара и углеводов, она подчеркивает необходимость употребления белка. Основная часть рациона на диете Аткинса состоит из овощей и мяса. Чем дольше ты придерживаешься диеты Аткинса, тем дольше сохранится результат.

Диета Дженни Крейг

Это одна из самых строгих диет, на ней каждую неделю будет уходить как минимум два килограмма лишнего веса. Суть диеты в создании режима питания — три приема пищи и два перекуса каждый день. Оригинальная методика от Дженни Крейг стоит достаточно дорого, поэтому многие поклонники адаптировали систему питания для самостоятельного использования.

Диета Watchers

Это одна из новинок на арене диетологии, она зародилась в Соединенных Штатах Америки и уже активно распространяется по всему миру. Каждый продукт идентифицируется на содержание калорий, клетчатки, углеводов и белков, на основании этого определяется ценность продукта. При регистрации в программе для каждого человека в зависимости от его пола, веса, роста и возраста выставляется цель. На диете Watchers ты можешь есть практически все, что хочешь, но разумно регулируя объемы съеденного и пищевую ценность продуктов.

Диета южного пляжа

Данная методика подходит тем, кто любит побаловать себя вкусной едой и не хочет от нее отказываться даже на время похудения. Определенных продуктов придется избегать, это носители большого количества сахара и муки, тем не менее, в меню останется много вкусного. Разрешается употребление мяса и морепродуктов, орехов, овощей, яиц, сыров, оливкового масла. Ограничивается употребление выпечки, макаронных изделий, сладостей, риса и фруктов.

Лимонадная диета

Речь идет не о сладких газированных напитках из магазина, эффект достигается за счет употребления особенного лимонада. Программа рассчитана на две недели, она включает в себя не только питание, но и программу физических упражнений. Плюс программы не только в эффективном похудении, но и в избавлении тела от токсинов. Обязательным компонентом питания становится свежевыжатый лимонный сок, он работает, как натуральное очищающее средство для печени и почек. Лимонный сок употребляется в виде лимонада, другими компонентами напитка становятся вода, кайенский перец и кленовый сироп. В среднем за две недели диеты сгорает от 3 до 5 килограммов лишнего веса.