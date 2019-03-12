Роскачество объяснило, как выбрать продукты в пост

В Роскачестве рассказали, как в Великий пост выбирать крупы и растительные масла. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«При выборе риса обратите внимание на зерна: они должны быть цельными (не колотыми), одной длины и формы и в упаковке не должна содержаться шелуха. Также стоит обратить внимание на дату расфасовки риса — чем свежее рис, тем он качественнее. Цвет зерен также должен быть однородным: если в рисе попадутся крупинки зеленоватого цвета, это означает, что рис не дозрел. Рассматривая упаковку, обратите внимание на герметичность: она должна быть плотно запаяна», — говорится в материале.

Кроме того, на упаковке крупы должна быть информация о дате выработки, сроках хранения, способах приготовления.

При выборе гречки Роскачество рекомендует обратить внимание на однородность ядер и их цвет. «Натуральный цвет гречки — зеленый. После термической обработки она приобретает насыщенный шоколадный цвет. Именно такую крупу и стоит покупать. Чем продукт светлее (не зеленее), тем дольше он хранился на складе или в магазине», — уточнили в пресс-службе.

В Роскачестве напомнили, что любой продукт утрачивает свои полезные свойства при длительной термической обработке. Гречка лишится их примерно через 20 минут после начала варки.

При выборе подсолнечного масла эксперты в первую очередь рекомендуют обратить на срок годности и степень чистоты продукта.

«Помутневшее масло — признак испорченности рафинированного продукта, от такой покупки лучше отказаться. При этом не стоит пугаться небольшого осадка в нерафинированном масле — это полезные для организма фосфолипиды, которые содержатся во всех клетках и омолаживают их. Они не вырабатываются организмом и должны поступать в него с пищей. Оцените цвет продукта. Хорошее рафинированное масло, скорее всего, будет иметь светлый цвет. Один из параметров качества продукта определяется его цветным числом. Оно свидетельствует о степени очистки масла от красящих природных веществ. Считается, что чем светлее рафинированное масло, тем оно больше очищено. Важно отметить, что нерафинированное подсолнечное масло имеет более темный цвет, и в этом случае на глаз определить качество продукции становится сложно», — говорится в материале.

Великий пост в России начался 11 марта и продлится до 27 апреля.