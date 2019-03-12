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8 полезных и недорогих продуктов 

Fiteria 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Здоровое питание нужно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, правильного пищеварения, контроля за весом, красоты кожи и волос, укрепления иммунитета, защиты от рака, диабета и других заболеваний. В здоровых продуктах наблюдается баланс питательных веществ и воды.

Бобовые

Все бобовые богаты клетчаткой и являются носителями ингибиторов протеазы, данные фермент отвечает за предотвращение активации раковых соединений. Также в бобовых содержится высокое количество белка, это ценный компонент питания, особенно для вегетарианцев.

Бананы

Содержат сахар и клетчатку, что делает их источником качественной энергии. Высокая концентрация железа способствует увеличению содержания гемоглобина в крови, содержание калия — нормализует артериальное давление и предотвращает гипертонию.

Помидоры

Ценность помидоров обусловлена наличием антиоксиданта ликопина, его главное свойство заключается в предотвращении развития раковых клеток. Данный антиоксидант не позволяет окисляться липидам в сыворотке, от этого снижается риск развития болезней сердца и сосудов. Помимо этого, помидоры заботятся о здоровье пищеварительной системы, способствуют выведению токсинов.

Морковь

Содержит такие важные соединения, как бета-каротин, витамины А, С и К, калий. Морковь нужна для снижения уровня холестерола в крови, присутствующий бета-каротин уменьшает риск рака легких. Высокий уровень каротиноидов делает морковь эффективной для нормализации уровня сахара в крови.

Шпинат

Богатый источник минералов и витаминов, его регулярное употребление улучшает зрение, контролирует уровень сахара в крови, предотвращает катаракту и сердечные приступы. Антиоксиданты в шпинате играют важную роль в развитии мышечной системы, фитонутриенты — защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Шпинат не только защищает кожу, но и восстанавливает поврежденные ткани.

Картофель

Картофель легко усваивается, что делает его идеальной едой для детей и взрослых людей с проблемами пищеварения. Про это редко говорят, но картофель богат витамином С, а также калием и фосфором, он помогает регулировать артериальное давление, предотвращает накопление кальция в почках.

Арахис

Эти орехи содержат фолаты для поддержания фертильности, а также марганец, который играет важнейшую роль в белковом и жировом обмене. В арахисе присутствует триптофан, эта аминокислота нужна для регулирования настроения, с ее участием в головном мозге вырабатываются особые химические вещества. Дополнительное преимущество заключается в присутствии витамина В3, он улучшает память.

Зеленый горошек

В горошке мало калорий и много клетчатки, это полезно для пищеварения и похудения. Также в горошке присутствуют железо и витамин С, они необходимы для формирования иммунитета. Фолиевая кислота и витамин В6 полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, антиоксиданты — для снижения риска рака.
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