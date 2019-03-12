Чем опасен кофе без кофеина

Любители бодрящей чашечки кофе часто боятся вредного воздействия кофеина на свой организм, но отказывать себе во вкусном напитке не хотят. В качестве альтернативы многие просто пьют кофе без кофеина, полагая что такой напиток не принесёт вреда. На самом деле это заблуждение и такой кофе гораздо хуже для сердечно-сосудистой системы, чем его «настоящий» аналог.

Специалистами американской клиники Fuqua Heart Center под руководством доктора Роберта Суперко было обследовано 187 человек на предмет влияния кофеина на работу сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования были опубликованы в научной работе «Кофе и обмен липопротеидов», причём было установлено, что кофе без содержания кофеина на 18% увеличивал уровень содержания в организме свободных жировых кислот. Учёные рассказали, что такие кислоты являются основой для выработки вредного холестерина, который имеет свойство образовывать на стенках кровеносных сосудов нежелательных атеросклеротических бляшек.

Во время проведения исследования было выявлено, что уровень жирных кислот у членов группы, которые пили «нормальный» кофе никак не изменился, а вот у тех, кто употреблял напиток без кофеина этот показатель увеличился на 8% — в крови появился аполипопротеин B, специальный белок, который имеет прямую связь с холестерином.

Учёными Университета Аризоны было проведено аналогичное исследование. Тестирование проводилось скорее не в направлении вреда, а в направлении недостаточной пользы. Члены группы каждый день выпивали по две чашки кофе, утром и вечером. Половина группы пила напиток с содержанием кофеина около 300 мг, а вторая половина — 5-10 мг, то есть практически без него. В результате было установлено, что люди, которые пили «нормальный» кофе не показывали снижение памяти в течение дня, как обычно это происходит из-за усталости. У остальных же было выявлено такое снижение.

Вред кофе без кофеина на самом деле заключается вовсе не в его отсутствии, а в технологии производства такого напитка. Кофеин, сам по себе, в малых дозах достаточно полезен, но принято считать, что он сильно влияет на сердечно-сосудистую систему, поэтому и появился напиток без такого содержания. Технология настоящей декофеинизации — процедура очень дорогостоящая и сложная, поэтому к хорошим сортам кофе не применяется. В качестве облегчённого варианта напитка используется сорт кофе с пониженным содержание кофеина — именно эти зёрна содержат массу жиров, которые вредно влияют на организм. Плюс такие зёрна не настолько ароматные, поэтому приходится добавлять ароматизаторы. Выводы очевидны.