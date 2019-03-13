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Какие продукты помогут сохранить молодость и красоту 

Kitchenmag 55 минут назад
Фото: KITCHENMAG
Заветная мечта каждой женщины — как можно дольше оставаться молодой и красивой. Спешим вас обрадовать: она вполне осуществима.
В нашем организме есть пять волшебных гормонов, которые замедляют процессы старения — именно поэтому их называют гормонами молодости. Чтобы усилить их выработку, нужно высыпаться, вести здоровый образ жизни и, конечно, правильно питаться. В сегодняшнем обзоре разберемся, какие продукты необходимы для поддержания молодости и красоты.

Эстроген

Упругая кожа, красивые волосы и ногти — все это работа эстрогена. А еще гормон отвечает за сексуальность и репродуктивную функцию, улучшает работу сердца, сосудов и нервной системы и укрепляет кости. Он способен отодвинуть период менопаузы и увеличить продолжительность жизни.
Похожим образом действуют фитоэстрогены, которые содержатся в продуктах растительного происхождения. Вот на них и нужно налегать. Лучший источник фитоэстрогенов — бобовые (фасоль, соя, зеленый горошек, нут, чечевица), семя льна, отруби, абрикосы и курага, ревень и черный перец, а также травы: хмель, ромашка, липа, шалфей, арника, пажитник, солодка — из них можно заваривать ароматные чаи.
Спешим обрадовать и любительниц кофе: ученые установили, что он повышает уровень эстрогена в организме. Однако пить нужно только натуральный кофе и не более двух чашек в день.
А вот сладости, сдоба и выпечка, богатые сахаром и простыми углеводами, рафинированные продукты и трансжиры нужно свести к минимуму: они препятствуют производству эстрогена.

Мелатонин

Сон не зря называют эликсиром красоты: когда мы спим, в организме происходит активное обновление клеток. Неудивительно, что при недосыпе мы становимся вялыми и раздражительными, а тело начинает стареть раньше времени.
Гормон мелатонин как раз и отвечает за смену суточных режимов и дает организму понять, что пора спать. Вырабатывается он шишковидной железой. Он помогает организму бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки, замедляет процессы старения, улучшает здоровье и делает нас более жизнерадостными.
Омолаживающий эффект гормона был доказан итальянским ученым Пьерпаоли, который менял местами шишковидные железы у молодых и старых мышей, после чего молодые особи начинали преждевременно стареть, а старые — резко молодели.
Особенно важно следить за уровнем мелатонина после 40 лет: в этом возрасте его производство снижается почти в два раза.
Чтобы повысить его концентрацию, употребляйте цельнозерновые пшеницу и овес, кукурузу в початках, коричневый рис, сою, ячмень, бобовые, помидоры и бананы. Еще один источник мелатонина — углеводы: картофель, макароны. Их лучше есть отдельно или с овощами, главное — не одновременно с жирной едой.
Улучшают выработку гормона и витамины В3 и В6. Первый содержится в кураге, семечках подсолнуха, цельнозерновых культурах, а второй — в цельных зернах пшеницы, в моркови, лесных орехах, бобовых, креветках, лососевых, авокадо, оливках и оливковом масле.
Не «дружат» с мелатонином алкоголь и кофеин, поэтому их следует употреблять весьма умеренно, а перед сном они вообще противопоказаны.

Дегидроэпиандростерон

Или попросту ДГЭА. Вырабатывается надпочечниками и регулирует нашу стройность. Во-первых, ДГЭА тонизирует мышечную ткань, а во-вторых, участвует в обмене веществ: он помогает транспортировать жир в митохондрии мышечной ткани, где тот и сгорает, превращаясь в энергию. Вот такой невероятно важный гормон. Кроме того, ДГЭА нормализует сон, укрепляет нервную систему и иммунитет, улучшает когнитивные функции и придает нам энергии. Его недостаток может привести не только к набору веса, но и к серьезным заболеваниям: раку, остеопорозу, инфаркту и старческому слабоумию.
Как и в случае с мелатонином, после 40 лет важно помогать организму вырабатывать дегидроэпиандростерон, так как его производство значительно снижается. Восполнить его нехватку помогут сложные углеводы — фрукты и овощи, а также продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, например, морская рыба. Полезны и авокадо, оливки, оливковое масло, нежирная курица. А вот большое количество животных жиров может снизить уровень ДГЭА.

Тестостерон

Несмотря на то, что этот гормон считается мужским, он вырабатывается и в женском организме (яичниками и надпочечниками) и очень важен для женского здоровья. Тестостерон повышает сексуальное влечение, самооценку, побуждает к двигательной активности, приводит в тонус мышцы, укрепляет кости и суставы, стимулирует обмен веществ и регенерацию клеток кожи. О его недостатке сигнализируют вялость и апатия.
Привести уровень гормона в норму помогут продукты, богатые цинком и марганцем: пшеничные отруби, листовой салат, шпинат, сельдерей, фрукты и овощи (особенно зеленые), гречневая, рисовая, овсяная и перловая крупы, морская рыба и морепродукты, орехи, сухофрукты, ягоды (в том числе арбуз), пряности (куркума, кардамон, красный перец, чеснок и лук).
А вот чего тестостерон не любит, так это сахара: сахар повышает уровень инсулина, снижающего секрецию гормона молодости.

Соматотропин

Омолаживающие свойства гормона роста — соматотропина, который производится в гипофизе головного мозга, ученые осознали совсем недавно, в середине 1990-х годов. Соматотропин способствует уменьшению жировых отложений, улучшает состояние кожи, мозговую и сердечную деятельность, укрепляет мышцы и кости. Недостаток гормона приводит к дряблости и обвисанию кожи, нарушениям сна, хрупкости костей, упадку сил, а также повышению уровня вредного холестерина.
Уровень соматотропина зависит от количества витамина D в организме: больше всего его содержится в печени трески. Полезны для синтеза гормона и молочные продукты, особенно нежирные сыры и творог, а также тофу, орехи, нежирная рыба и курица, яйца, зерновые и бобовые культуры, морские водоросли, малина, семена тыквы, ананасы и апельсины, кокосовое молоко.
Врагом соматотропина является алкоголь: он снижает синтез гормона во время сна на 75%. Следует ограничить и употребление сахара, который тоже препятствует выработке соматотропина.

Не хлебом единым…

Важно понимать, что омолаживающие продукты — не панацея от старения. Стрессы, нездоровая еда, хронический недосып, малоподвижный образ жизни и вредные привычки — все они снижают выработку гормонов в нашем организме и всегда идут рука об руку с ожирением, болезнями, поблекшим внешним видом и плохим настроением.
Поэтому — заботьтесь о себе. Больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь умеренной физической активностью, например, йогой или танцами, медитируйте, хорошо высыпайтесь, отдыхайте и ищите положительные эмоции повсюду: смех помогает снизить уровень стресса и способствует высвобождению гормонов молодости. И тогда преждевременное старение вам точно не грозит.
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