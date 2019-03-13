Три бюджетных блюда, которые заменят мясо в пост 

Во время соблюдения поста нужно восполнять те элементы, которые содержатся в мясе и остальных продуктах животного происхождения. Постное меню можно сделать без труда не только вкусным, но и полезным.
Вот несколько постных блюд, которые легко и быстро готовятся. Они помогут оставаться в тонусе и восполнять необходимое количество белков, витаминов и минералов.
Грибной суп
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Для грибного супа вам понадобится:
- Картофель — 4-5 штук
- Шампиньоны — 500 грамм (можно замороженные)
- Большая морковь — 1 штука
- Лук репчатый — 1 штука
- Масло растительное — 5 столовых ложек
- Укроп — по вкусу
- Петрушка — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Черный перец горошком — по вкусу
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты. Картофель, лук и морковь нужно почистить. Грибы промыть и нарезать тонкими пластами до 6 мм. Картофель нарезать небольшими кубиками, а морковь потереть на мелкой терке. Лук нужно нарезать очень мелко кубиками.
- Берем литровую кастрюлю и наполняем ее фильтрованной водой. Добавляем туда картошку и ставим на медленный огонь. Обязательно накрываем крышкой.
- Пока картошка варится, надо быстро обжарить грибы на растительном масле вместе с морковью и луком. Зажаривать до корочки содержимое сковороды не стоит.
- Когда обжарка будет завершена, содержимое сковороды надо добавить в кастрюлю. Далее суп нужно варить на медленном огне под крышкой, чтобы вода не выкипела. Все вместе варить около 30 минут.
- Пока суп варится, порежьте укроп и петрушку. За 10 минут до готовности положите зелень и черный перец горошком в кастрюлю.
- Суп готов.
Кускус с орехами
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Для кускуса с орехами вам понадобится:
- Кускус — 200 грамм (1 стакан)
- Изюм — по вкусу
- Вяленая клюква — по вкусу
- Грецкие орехи — 30 грамм
- Миндаль — 30 грамм
- Масло сливочное размягченное — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Кардамон — по вкусу
Приготовление:
- Кускус насыпать в глубокую посуду, добавив туда соль и кардамон. Залить кипятком, чтобы вода покрывала крупу сверху. Накрыть чем-нибудь и оставить на 5 минут.
- Размоченный кускус переложить в кастрюлю с толстым дном. Добавить 2-3 столовые ложки воды, положить сверху кусочек сливочного масла, накрыть крышку и поставить на очень слабый огонь на 5 минут. Следить за тем, чтобы кускус не подгорел снизу.
- Миндаль и грецкие орехи можно немного измельчить ножом.
- Добавить остальные ингредиенты в кастрюлю и перемешать лопаткой.
- Готово
Фасоль с чесноком
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Для фасоли с чесноком вам понадобится:
- Крупная белая фасоль — 500 грамм
- Корень петрушки — 1 штука
- Лук репчатый — 2 штуки
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Лавровый лист — 2 штуки
- Подсолнечное масло — по вкусу
- Приправа для блюд из фасоли — 1 чайная ложка
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление:
- Фасоль замочить на ночь в холодной воде
- Когда она размокнет, ее нужно варить в предварительно подсоленной воде около 40 минут.
- Лук и петрушку почистить, нарезать мелкими кубиками. Далее их нужно обжарить на масле.
- После этого нужно смешать отваренную фасоль и обжаренные овощи в сковороде. Налейте немного бульона из-под фасоли в получившуюся смесь.
- Далее добавить специи и тушить 10-15 минут. В конце заправить продавленным через пресс чесноком.
- Готово.