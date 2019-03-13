Три бюджетных блюда, которые заменят мясо в пост

Во время соблюдения поста нужно восполнять те элементы, которые содержатся в мясе и остальных продуктах животного происхождения. Постное меню можно сделать без труда не только вкусным, но и полезным.

Вот несколько постных блюд, которые легко и быстро готовятся. Они помогут оставаться в тонусе и восполнять необходимое количество белков, витаминов и минералов.

Грибной суп

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Картофель — 4-5 штук

Шампиньоны — 500 грамм (можно замороженные)

Большая морковь — 1 штука

Лук репчатый — 1 штука

Масло растительное — 5 столовых ложек

Укроп — по вкусу

Петрушка — по вкусу

Соль — по вкусу

Черный перец горошком — по вкусу Для грибного супа вам понадобится:

Подготовьте все ингредиенты. Картофель, лук и морковь нужно почистить. Грибы промыть и нарезать тонкими пластами до 6 мм. Картофель нарезать небольшими кубиками, а морковь потереть на мелкой терке. Лук нужно нарезать очень мелко кубиками. Берем литровую кастрюлю и наполняем ее фильтрованной водой. Добавляем туда картошку и ставим на медленный огонь. Обязательно накрываем крышкой. Пока картошка варится, надо быстро обжарить грибы на растительном масле вместе с морковью и луком. Зажаривать до корочки содержимое сковороды не стоит. Когда обжарка будет завершена, содержимое сковороды надо добавить в кастрюлю. Далее суп нужно варить на медленном огне под крышкой, чтобы вода не выкипела. Все вместе варить около 30 минут. Пока суп варится, порежьте укроп и петрушку. За 10 минут до готовности положите зелень и черный перец горошком в кастрюлю. Суп готов. Приготовление:

Кускус с орехами

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Кускус — 200 грамм (1 стакан)

Изюм — по вкусу

Вяленая клюква — по вкусу

Грецкие орехи — 30 грамм

Миндаль — 30 грамм

Масло сливочное размягченное — по вкусу

Соль — по вкусу

Кардамон — по вкусу Для кускуса с орехами вам понадобится:

Кускус насыпать в глубокую посуду, добавив туда соль и кардамон. Залить кипятком, чтобы вода покрывала крупу сверху. Накрыть чем-нибудь и оставить на 5 минут. Размоченный кускус переложить в кастрюлю с толстым дном. Добавить 2-3 столовые ложки воды, положить сверху кусочек сливочного масла, накрыть крышку и поставить на очень слабый огонь на 5 минут. Следить за тем, чтобы кускус не подгорел снизу. Миндаль и грецкие орехи можно немного измельчить ножом. Добавить остальные ингредиенты в кастрюлю и перемешать лопаткой. Готово Приготовление:

Фасоль с чесноком

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Крупная белая фасоль — 500 грамм

Корень петрушки — 1 штука

Лук репчатый — 2 штуки

Чеснок — 3-4 зубчика

Лавровый лист — 2 штуки

Подсолнечное масло — по вкусу

Приправа для блюд из фасоли — 1 чайная ложка

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу Для фасоли с чесноком вам понадобится: