Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три бюджетных блюда, которые заменят мясо в пост 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Во время соблюдения поста нужно восполнять те элементы, которые содержатся в мясе и остальных продуктах животного происхождения. Постное меню можно сделать без труда не только вкусным, но и полезным.
Вот несколько постных блюд, которые легко и быстро готовятся. Они помогут оставаться в тонусе и восполнять необходимое количество белков, витаминов и минералов.

Грибной суп

depositphotos.com
Для грибного супа вам понадобится:
  • Картофель — 4-5 штук
  • Шампиньоны — 500 грамм (можно замороженные)
  • Большая морковь — 1 штука
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Масло растительное — 5 столовых ложек
  • Укроп — по вкусу
  • Петрушка — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец горошком — по вкусу
Приготовление:
  1. Подготовьте все ингредиенты. Картофель, лук и морковь нужно почистить. Грибы промыть и нарезать тонкими пластами до 6 мм. Картофель нарезать небольшими кубиками, а морковь потереть на мелкой терке. Лук нужно нарезать очень мелко кубиками.
  2. Берем литровую кастрюлю и наполняем ее фильтрованной водой. Добавляем туда картошку и ставим на медленный огонь. Обязательно накрываем крышкой.
  3. Пока картошка варится, надо быстро обжарить грибы на растительном масле вместе с морковью и луком. Зажаривать до корочки содержимое сковороды не стоит.
  4. Когда обжарка будет завершена, содержимое сковороды надо добавить в кастрюлю. Далее суп нужно варить на медленном огне под крышкой, чтобы вода не выкипела. Все вместе варить около 30 минут.
  5. Пока суп варится, порежьте укроп и петрушку. За 10 минут до готовности положите зелень и черный перец горошком в кастрюлю.
  6. Суп готов.

Кускус с орехами

depositphotos.com
Для кускуса с орехами вам понадобится:
  • Кускус — 200 грамм (1 стакан)
  • Изюм — по вкусу
  • Вяленая клюква — по вкусу
  • Грецкие орехи — 30 грамм
  • Миндаль — 30 грамм
  • Масло сливочное размягченное — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Кардамон — по вкусу
Приготовление:
  1. Кускус насыпать в глубокую посуду, добавив туда соль и кардамон. Залить кипятком, чтобы вода покрывала крупу сверху. Накрыть чем-нибудь и оставить на 5 минут.
  2. Размоченный кускус переложить в кастрюлю с толстым дном. Добавить 2-3 столовые ложки воды, положить сверху кусочек сливочного масла, накрыть крышку и поставить на очень слабый огонь на 5 минут. Следить за тем, чтобы кускус не подгорел снизу.
  3. Миндаль и грецкие орехи можно немного измельчить ножом.
  4. Добавить остальные ингредиенты в кастрюлю и перемешать лопаткой.
  5. Готово

Фасоль с чесноком

depositphotos.com
Для фасоли с чесноком вам понадобится:
  • Крупная белая фасоль — 500 грамм
  • Корень петрушки — 1 штука
  • Лук репчатый — 2 штуки
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Лавровый лист — 2 штуки
  • Подсолнечное масло — по вкусу
  • Приправа для блюд из фасоли — 1 чайная ложка
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
Приготовление:
  1. Фасоль замочить на ночь в холодной воде
  2. Когда она размокнет, ее нужно варить в предварительно подсоленной воде около 40 минут.
  3. Лук и петрушку почистить, нарезать мелкими кубиками. Далее их нужно обжарить на масле.
  4. После этого нужно смешать отваренную фасоль и обжаренные овощи в сковороде. Налейте немного бульона из-под фасоли в получившуюся смесь.
  5. Далее добавить специи и тушить 10-15 минут. В конце заправить продавленным через пресс чесноком.
  6. Готово.
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бьюти-промахи знаменитостей, за которые им стыдно
Модель плюс-сайз копирует образы звезд-худышек
«Принц и нищенка»: стоит ли ждать чуда до старости?
Российские звезды, бросившие детей ради карьеры2
10 поводов радоваться тому, что вам больше 35 лет
Видео
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 13 марта
Психология
Знаменитости, бросившие шоу-бизнес
Звёзды
Солистка «Демо» поведала об ужасах медицины США
Звёзды
Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность
Звёзды
Лолита скорбит по умершему бывшему мужу
Звёзды
Что стало с женщиной, родившей дочь в 67 лет
Дети Здоровье
Что съесть ночью, чтобы хорошо поспать
Еда Здоровье
Сергей Безруков показал 3-месячного сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение