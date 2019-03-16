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Средний чек россиян за поход в магазин в феврале рекордно вырос 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Средний чек россиян за один поход в магазин показал рекордный рост. В феврале по сравнению с январем он вырост на 13 рублей, то есть на 2,3%. Он составил 573 рубля и это рекордно высокий показатель для этого месяца за несколько последних лет.
Представители холдинга "Ромир" провели исследование. В нем говорится, что по сравнению с февралем 2018 года средний чек вырос на 0,5%. или на 3 рубля.
По словам президента исследовательского холдинга Андрея Милехина, такие показатели могут быть в результате повышения ставки НДС, а также увеличением покупательского спроса.
Милехин также отметили, что выросли цены. Прежде всего, на товары повседневного спроса. И для определения реальной причины понадобится еще несколько месяцев исследований в этой области.

Средний чек по округам:

На Дальнем Востоке он вырос по сравнению с январем сразу на 8,1% (679 рублей).
В Сибирском федеральном округе на 4,7% (до 487 рублей).
в ЦФО — 2,2% (до 655 рублей). На Урале же и Южном федеральном округе — 2,1% (до 580 рублей и 575 рублей соответственно).
В Северо-Западном на 1,8% (до 634 рублей), а в Поволжье — 0,8% (до 511 рублей).
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