СМИ назвали продукты, вредные после 30 лет

Портал medikforum.ru со ссылкой на неназванных экспертов назвал список продуктов питания, употребление которых особенно вредно после 30 лет.

Первыми в перечне идут продукты и напитки с добавлением сахара. Причина — из-за них снижается эластичность кожи и активнее появляется пигментация. Большое количество сахара в крови консервирует коллаген — белок, отвечающий за упругость кожи. Вместо сахара издания предлагает потреблять темный шоколад, фрукты и ягоды.

Далее следуют изделия из белой муки — хлеб, макароны, выпечка, которые повышают уровень глюкозы в крови. А кроме того, белая мука способствует активному скоплению жира, поскольку практически не содержит полезных веществ.

Пиво и коктейли названы наиболее вредными из всех видов алкоголя, поскольку именно эти продукты способствуют обезвоживанию.

Под прицел попали и трансжиры — например, маргарин, который используют в недорогой выпечке и полуфабрикатах. Получаемые после специфической переработки дешевых растительных масел они значительно ускоряют старение кожи и делают ее восприимчивой к ультрафиолету.

От колбасы, советуют неназванные авторы, после 30 так же лучше отказаться из-за консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов. Все это способствует развитию рака желудка и других серьезных заболеваний, риск которых возрастает с возрастом.