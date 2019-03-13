Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ назвали продукты, вредные после 30 лет 

Мир24 1 час назад
Фото: pixabay.com
Портал medikforum.ru со ссылкой на неназванных экспертов назвал список продуктов питания, употребление которых особенно вредно после 30 лет.
Первыми в перечне идут продукты и напитки с добавлением сахара. Причина — из-за них снижается эластичность кожи и активнее появляется пигментация. Большое количество сахара в крови консервирует коллаген — белок, отвечающий за упругость кожи. Вместо сахара издания предлагает потреблять темный шоколад, фрукты и ягоды.
Далее следуют изделия из белой муки — хлеб, макароны, выпечка, которые повышают уровень глюкозы в крови. А кроме того, белая мука способствует активному скоплению жира, поскольку практически не содержит полезных веществ.
Пиво и коктейли названы наиболее вредными из всех видов алкоголя, поскольку именно эти продукты способствуют обезвоживанию.
Под прицел попали и трансжиры — например, маргарин, который используют в недорогой выпечке и полуфабрикатах. Получаемые после специфической переработки дешевых растительных масел они значительно ускоряют старение кожи и делают ее восприимчивой к ультрафиолету.
От колбасы, советуют неназванные авторы, после 30 так же лучше отказаться из-за консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов. Все это способствует развитию рака желудка и других серьезных заболеваний, риск которых возрастает с возрастом.
Мир24: последние новости
Продукты для Великого поста: советы Роскачества Победить хандру: названы простые и эффективные способы борьбы с депрессией Роскачество определило лучшие отечественные ликерные вина
Женский форум
Еда , medikforum.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бьюти-промахи знаменитостей, за которые им стыдно
Модель плюс-сайз копирует образы звезд-худышек
«Принц и нищенка»: стоит ли ждать чуда до старости?
Российские звезды, бросившие детей ради карьеры2
10 поводов радоваться тому, что вам больше 35 лет
Видео
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 13 марта
Психология
Знаменитости, бросившие шоу-бизнес
Звёзды
Солистка «Демо» поведала об ужасах медицины США
Звёзды
Заворотнюк объяснила, почему скрывала беременность
Звёзды
Лолита скорбит по умершему бывшему мужу
Звёзды
Что стало с женщиной, родившей дочь в 67 лет
Дети Здоровье
Что съесть ночью, чтобы хорошо поспать
Еда Здоровье
Сергей Безруков показал 3-месячного сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение