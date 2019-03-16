Почему нельзя выбрасывать картофельную кожуру

После чистки картофеля мы выбрасываем кожуру в мусор, но даже не задумываемся, что ее можно еще как-то использовать. На самом деле, у нее масса полезных применений.

Удобрение

Картофельные очистки являются одним из лучших видов органического удобрения. Если вы используете компост или навоз, у вас могут прорасти сорняки, а отходы этого плода, наоборот, с ними борются. Его можно заморозить или засушить перед тем, как будете готовить удобрение. Использовать его для разных культур можно в виде отвара, муки (сушеные очистки, перемолотые через блендер), или как питательную смесь. Для ее приготовления нужно залить кожуру водой, а после оставить на несколько дней. Полученной кашицей нужно удобрять растения.

Польза для здоровья

Компрессы из картофельной кожуры можно делать на больные колени. Благодаря пищевым волокнам чай из картофельной кожуры поможет в борьбе с гипертонией. Одним из популярных рецептов в народной медицины считается отвар из очистков картофеля. Он помогает вывести камни в почках. Кожура является отличным средствам против повреждений кожи, она лечит ожоги, обморожения или повреждения. Если у вас нет лечебного пластыря, продезенфицируйте кожицу и приложите ее на место травмы — она поможет заживить кожу.

Рецепты

Из картофельной кожуры можно приготовить массу блюд. Например, натуральные и вкусные чипсы. Выложите на противень шкурку, посыпьте солью или приправами, а затем запекайте. Также можно приготовить картофельные оладьи, только заменить сам плод его очистками. В некоторых ресторанах картофельную кожуру подают в качестве гарнира, посыпав ее сушеными водорослями.

Для волос

Вместо того, чтобы портить свои волосы искусственной краской, можно сделать натуральную. Из картофельных очистков. Благодаря крахмалу, ваши седые волосы приобретут естественный оттенок. Лучше всего картофель подойдет обладательницам каштановых, светло-русых и темных оттенков волос. положите кожуру в кастрюлю и залейте водой, а затем поставьте на плиту. Варите ее еще 20-30 минут после закипания, а отвар остудите и налейте в бутылку. Пользоваться им надо точно так же, как обычной краской. Вымойте голову, нанестие кондиционер, смойте, а затем прополощите отваром и оставьте на 20 минут.