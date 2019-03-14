Как сэкономить на продуктах и не голодать

Правильное питание — залог хорошего самочувствия. Однако качественные и свежие продукты стоят дорого, и не у всех есть возможность их покупать. И все-таки выход есть. Расскажем о лайфхаках, которые позволят сэкономить на продуктах без вреда для здоровья.

Овощи

Мытые плоды стоят дороже. Нет смысла переплачивать, ведь дома их все равно придется тщательно чистить и мыть.

Фрукты

Отдавайте предпочтение сезонным и местным фруктам. Они дешевле и, как правило, вкуснее. Ну и летняя клубника полезнее зимней, как ни крути.

Все дело в полке

Продукты, которые выкладывают на уровне глаз стоят дороже. Они бросаются в глаза в первую оечредь, и эту психологическую уловку используют мерчендайзеры. А производители, кстати, доплачивают магазаинам за размещение своей продукции на средней полке. И это тоже отражается на цене. Не поленитесь заглянуть на нижние и верхние полки, там товары дешевле.

1+1

Чаще всего, это акция самая выгодная. По обычным скидкам продают продукты, срок годности которых на исходе.

Яркая и дорогая упаковка

Затраты на ее дизайн и производство также закладываются в цену товара. Между тем качество продуктов в обычном целлофане ничуть не хуже.

На развес

Конфеты, печенье, твердые сыры и крупы даже недешевых марок гораздо выгоднее брать на развес, чем в упаковках и нарезках.

Молоко

Лучше брать пастеризованное в мягких и картонных упаковках. Оно полезнее и дешевле стерилизованного молока с бесконечным сроком годности.

Курица вместо мяса

Курица полезнее и дешевле, чем красное мясо. Чтобы сэкономить, покупайте ее целиком.