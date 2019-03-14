7 продуктов, которые повышают настроение

Еда — это мощный инструмент для управления настроением, полезные приемы пищи дарят комфорт, повышают настроение и позволяют почувствовать себя счастливым. Эти продукты содержат особые химические вещества, работающие против скуки, тоски, тревоги.

Апельсины

Цитрусовые не только укрепляют здоровье, но и являются усилителем настроения. В цитрусах. Особенно в апельсинах содержится фолиевая кислота, она участвует в образовании аминокислоты гомоцистеина, которая, в свою очередь, задействована в синтезе серотонина.

После употребления апельсинов какое-то время в мозг не поступает оксигенированная кровь, ты перестаешь быть капризным и расстроенным.

Шоколад

Шоколад мгновенно усиливает настроение, в нем содержится химическое вещество анадамин. Это вещество обладает достаточно долгим действием, оно бодрит, тонизирует и улучшает настроение. Также в шоколаде присутствуют сахара, они участвуют в синтезе гормона эндорфина. Темный шоколад стимулирует выработку серотонина, это этого настроение мгновенно улучшается.

Рис

Все продукты с углеводами в составе обладают свойством успокаивать и поднимать настроение, но не любая диета позволяет употреблять много углеводной пищи. Рис состоит из медленных углеводов, его употребление уместно даже на диете.

Молоко

Для того, чтобы произвести серотонин, головному мозгу необходима аминокислота триптофан, она присутствует в молоке и всех молочных продуктах. Помимо этого, в молоке присутствуют антиоксиданты, витамины и много кальция.

Кофе

После каждой чашки кофе твое настроение становится лучше, не заметить это очень сложно. Все дело в кофеине, он стимулирует активность головного мозга. Но употребление кофеина должно быть ограниченным, чашка кофе поднимает настроение и бодрит, несколько чашек подряд — подталкивают к депрессии.

Фасоль

В фасоли присутствует фолиевая кислота, омега-3 кислоты и растворимые волокна, их сочетание делает тебя не только более здоровым, но и более счастливым. Также в фасоли есть железо и кальций, они тоже повышают настроение.

Бананы

Триптофан содержится не только в молоке, но и в бананах, поэтому они тоже вносят свой вклад в продукцию серотонина. В составе бананов присутствуют углеводы и калий, это один из самых здоровых фруктов и сильный стимулятор настроения.