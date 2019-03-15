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Какие «сюрпризы» вас поджидают в овсянке 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Конечно, нам хочется думать, что мы знаем все о тех продуктах, которые попадают к нам на стол. Однако это не так.
Если вы не перебираете крупу перед тем, как ее приготовить, то, скорее всего, вы уже пробовали насекомых, но еще не знаете об этом. Хуже насекомых могут быть только шерсть грызунов, которые практический невозможно обнаружить невооруженным глазом.
Такие "изысканные добавки" можно найти в одном стакане овсяных хлопьев. Даже на сегодняшний день очистительные технологии не всегда могут отсеять подобные "приправы" из крупы.
Доктор Роберт Чилкотт из Хартфордширского университета утверждает, что насекомых в крупе может попадаться намного больше, чем мы ожидаем.
"В двух стаканах крупы можно обнаружить около пяти насекомых и почти десяток крысиных шерстинок", — предупреждает соавтор публикации на данную тему на сайте The Conversation.
Во время своих исследований Росконтроль находил в овсяных хлопьях органическую сорную примесь выше допустимой.
Порой овсянка почти не содержит "начинку", но при неправильном хранении в магазине в ней могут завестись насекомые.
Женский форум
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