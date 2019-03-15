Какие пельмени опасны для здоровья

Пельмени пришли в русскую кухню от народов Урала и довольно быстро завоевали популярность благодаря простоте приготовления, калорийности и вкусу. Традиционные рецепты приготовления пельменей подразумевают использование теста и целого ряда начинок, преимущественно говядины, свинины и баранины.

По мнению известного исследователя кулинарии Вильяма Похлёбкина, изначальный вариант пельменей подразумевал смесь разных видом мяса. Сейчас многие очень заинтересовались вредностью подобных сочетаний, которые в том или ином смысле действительно имеют негативное действие на организм.

Самые вредные пельмени — со свининой. Это прямой источник паразитов (без должной тепловой обработки), продукт, богатый гистаминами (могут спровоцировать кожные заболевания), а также источник эндобионтов, которые у учёных являются маркерами раковых клеток. Также свинина просто слишком жирная для нормального усвоения организмом, а в паре с тестом пельменей результат в этом плане ещё хуже.

Более лёгкий вариант — баранина, но это тоже не наилучший выбор для начинки пельменей. Если брать баранину с жиром, то продукт тоже будет очень вредным, особенно если учитывать, что бараний жир застывает при довольно высокой температуре. Смесь свинины и баранины для пельменей, пожалуй, самый вредный вариант начинки — даже если не говорить о прямом вреде для здоровья, калорий в такой варианте предостаточно для риска возникновения ожирения, тем более при частом употреблении.

Самый безопасный вариант мяса для пельменей — говядина или телятина. Можно отметить и курицу, но с такой начинкой пельмени делают очень редко. Говядина относится к нежирному мясу, в ней нет паразитов (при нормальном хранении и приготовлении), а также она не настолько калорийна, чем предыдущие варианты. Смесь для начинки из говядины и другого мяса — вполне допустима в пропорциях примерно 70 на 30.

Традиционный рецепт пельменей подразумевает использование и рыбы в виде начинки. Этот вариант даже безопаснее говядины, учитывая пользу рыбы для организма и отсутствие массы вредных веществ в составе. Учёные Медицинской школа Гарвардского университета утверждают, что регулярное употребление рыбы значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Пельмени они не исследовали, но зато допускают комбинацию рыбы с другими продуктами, в том числе и с тестом, так что можно утверждать, что пельмени с рыбой даже полезны.

По большому счёту пельмени вообще нельзя назвать здоровой едой именно из-за сочетания продуктов. Независимо от начинки это очень калорийное и тяжёлое для желудка блюдо. Впрочем, побаловать себя время от времени вкусными пельмешками можно, если не делать из них постоянный объект рациона.