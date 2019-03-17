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Чем вредны перепелиные яйца 

Умная 4 часа назад
Фото: Умная
Перепелиные яйца считаются деликатесом, полным питательных веществ и витаминов. Однако медики все чаще предостерегают от злоупотребления этим продуктом. И на то есть серьезные причины.

Чем ценны перепелиные яйца

Медики относят этот натуральный продукт к разряду диетических. Несмотря на миниатюрные размеры, крохотные яички перепелок вмещают много натурального белка и кальция. Эти вещества жизненно необходимы дамам, обожающим всевозможные диеты, а также будущим мамам, страдающим от токсикоза. Перепелиные яйца богаты витаминами и антиоксидантами. Они способствуют очищению печени, почек и других органов от солей тяжелых металлов. Это свойство считается одним из важнейших в предупреждении появления злокачественных новообразований. Еще один важный момент касается фолиевой кислоты, которой яйца перепелок просто изобилуют. Вкупе с протеинами и жирами она великолепно регулирует гормональный фон женщины, предупреждая образование опухолей. Особенно воодушевлены полезностью перепелиных яиц в странах Востока. Так, в Японии каждый школьник ежедневно съедает по 2 перепелиных яйца. В этой стране считается, что они укрепляют память и развивают умственные способности. Несколько лет назад были обнародованы результаты ряда исследований, проведенных Американской ассоциацией диетологов. Согласно им, перепелиные яйца оказались действенными в плане лечения почти десятка заболеваний. При этом американские специалисты обнаружили и то, что при неумеренном употреблении этот продукт способен наносить серьезный вред организму.

Вред перепелиных яиц

Как и всякий другой продукт, яйца перепелки нужно употреблять умеренно и с учетом существующих противопоказаний. Так, если у человека имеются тяжелые поражения печени или почек, ему не стоит вводить в рацион перепелиные яйца. В них слишком много белка (порядка 12—14%), что для системы переваривания представляет определенную проблему. Если слишком увлечься перепелиными яйцами, можно не вылечиться от старых, а заработать несколько новых заболеваний. Например, к тяжелому расстройству желудка может привести поедание 5—6 яиц в день взрослым и свыше 3 — ребенком.
Кроме того, этот продукт содержит овомукоид. Это вещество представляет собой опасный аллерген, способный привести к тяжелейшей форме аллергической реакции. Особенно противопоказан овомукоид деткам до года. Им употребление перепелиных яиц — даже в небольших количествах — может стоить здоровья. И главной проблемой, связанной с этим диетическим продуктом, является сальмонеллез. Яйца перепелки частенько оказываются зараженными этим паразитом, поэтому потреблять их в сыром виде нельзя категорически! Сальмонеллез — инфекция, приводящая к тяжелейшему отравлению, диарее, рвоте, повышению температуры до 40 градусов. Никакую пользу от употребления перепелиных яиц нельзя сравнить с вредом, который способна нанести эта болезнь.
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