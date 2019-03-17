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Как правильно заваривать зеленый чай 

Умная 5 часов назад
Фото: Умная
Сегодня зеленый чай является одним из самых популярных напитков. И это не случайно. Ведь этот напиток с незапамятных времен считается чуть ли не панацеей от всех болезней. Еще древние лекари утверждали, что он снижает артериальное давление, укрепляет иммунитет, помогает при стрессах и способствует росту костей. Однако современные ученые выяснили, что некоторые из полезных свойств зеленого чая как минимум преувеличены.

Как правильно пить и заваривать зеленый чай

Во-первых, для того, чтобы получить максимальный эффект от зеленого чая, необходимо знать основные правила его приготовления. Если вы хотите взбодриться, пейте чай через 2 минуты после заваривания, если успокоиться — то через 5 минут. Листья, пробывшие в чайнике дольше 6 минут, эфирные масла теряют вовсе. Для достижения прочих полезных целей, чай следует пить в течение 15 минут после того, как вы его заварили. Миф о том, что зеленый чай можно хранить в чайнике сутки — всего лишь миф. Через 5 часов любой чай становится опасным для организма. Минералы, содержащиеся в напитке, с течением времени окисляются и превращаются в настоящий яд.
К тому же некоторые маркетологи утверждают, что зеленый чай можно пить, когда угодно. Кроме пользы, он, мол, ничего не принесет. Однако и это заявление нельзя считать абсолютно верным. Зеленый чай не следует пить сразу после приема пищи. Диетологи говорят, что в таком случае пользы от напитка не будет никакой. Чай лучше употреблять с интервалом в 30 минут от основной трапезы.
Еще один миф о зеленом чае гласит, что его употребление способствует сжиганию жиров и похудению. Однако эффективность чая в борьбе с лишним весом сильно преувеличена. Для того, чтобы добиться совсем небольшого эффекта, необходимо выпивать около 2 литров высококачественного зеленого чая в сутки. Употребление же такого количества напитка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Мифические свойства зеленого чая

Сегодня в обществе сложилось устойчивое мнение о том, что зеленый чай полезен всем без исключения. Однако врачи утверждают, что это далеко не так. Так лицам, страдающим заболеваниями сердечнососудистой системы, к чаю следует относиться с большой осторожностью. Дело в том, что зеленый чай, как и любой другой, содержит кофеин, который способен вызывать нарушения сердечного ритма.
Кроме того, злоупотребление зеленым чаем может привести к образованию камней в почках и заболеваниям печени. Это подтвердили исследования американских ученых из университета Нью-Джерси. В результате продолжительного эксперимента выяснилось, что если заменить всю необходимую для организма жидкость зеленым чаем, то резко возрастает вероятность отравления полифенолами, которые и вызывают необратимые изменения в почках и печени.
Зеленый чай действительно снижает артериальное давление, но эти показатели настолько ничтожны, что о пользе напитка в этом плане даже говорить стоит. Тем не менее медики советуют не увлекаться зеленым чаем лицам, страдающим пониженным давлением, а также тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта. У таких людей чай может вызвать изжогу и боли в желудке. Не рекомендуется употреблять зеленый чай и тем, у кого увеличена щитовидная железа, а также беременным и кормящим женщинам.
Зеленый чай повсеместно рекламируется как чудесное противораковое средство. Однако взаимосвязь между употреблением зеленого чая и эффективностью лечения онкологических заболеваний учеными обнаружено не было. Зато точно установлено, что, например, женьшеневый чай, напротив, может даже способствовать развитию опухолей. Особенно осторожно следует относиться к нему женщинам за 50, потому как женьшень увеличивает выработку эстрогенов, что сказывается на здоровье крайне неблагоприятно.
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