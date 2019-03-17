Какую пользу женщинам приносит сало

Сало — один из самых противоречивых продуктов в плане пользы или вреда для организма. Существует масса мнений специалистов о влиянии сала на здоровье, причём доказывающих как положительное, так и отрицательное. Наиболее часто интересуются вопросом, как сало влияет на женский организм и если оно действительно полезно, то чем именно.

Датский учёный и профессор медицины Уффе Равнсков, в своей работе «Мифы о холестерине» доказал, что вред сала — действительно миф, а для организма, в частности женского, этот продукт имеет огромную пользу. Речь идёт, конечно же, о небольших порциях и не в ежедневном рационе. Вред у сала тоже есть, как и у других жиров, но только в случае крайне неумеренного употребления этого действительно вкусного продукта.

Арахидоновая кислота — самый полезный компонент сала для женщин. Этот ненасыщенный жир положительно влияет на работу женского организма в целом и, кстати, очень дефицитный. Арахидоновая кислота выводит из организма токсины, повышает иммунитет (сало с чесноком — универсальная профилактика простуды), улучшает обмен веществ и способствует работе мозга. Плюс к этому небольшие порция сала нормализуют функцию ЖКТ и избавляют от типичных проблем с пищеварением.

Сало считается отличным источником полезных веществ для кожи и волос. Холин и ретинол, входящие в состав продукта, помогают коже сохранять свежесть, а также придают волосам естественного блеска. Ряд витаминов, входящих в состав обычного свиного сала, обязательно присутствует в женских шампунях, так что сомневаться в пользе не приходится. Сало, между прочим, можно не только есть, а и делать из него маски или смазывать волосы. Это тоже даёт отличный результат.

Сало очень полезно даже для женщин в положении. Оно является отличным источником калорий для беременных, а также помогает пополнить запас необходимых жиров, что является естественным процессом во время беременности. Кстати при помощи сала можно и похудеть, как бы это не парадоксально звучало. 20-30 граммов продукта фигуре не повредит, зато добавит чувства сытости и женщине будет легче держать диету для похудения.