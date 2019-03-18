Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы худшие сосиски 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества сосисок. В нем приняли участие образцы пяти брендов: «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Велком» и «Окраина».
Специалисты проверили сосиски по более чем 80 параметрам, в том числе провели молекулярно-генетическое определение ДНК-компонентов состава, определили уровень консервантов, содержание молочного жира, замерили микробиологические показатели, а также оценили соответствие состава заявленной маркировке.
В четырех образцах из пяти были обнаружены не заявленные ингредиенты: в «Клинских» сосисках — частицы свиной шкурки, в «Останкино» — крахмал, в «Дымове» — растительный углеводный компонент, в «Велкоме» — крахмал, клетчатка и ДНК птицы.
В сосисках под маркой «Окраина» лишних компонентов не обнаружено, однако, как и в остальных образцах, кроме «Останкино», не оказалось молочного жира. Согласно ГОСТу, он должен составлять не менее 40 процентов от общей массы.
Все исследованные образцы оказались жирнее, чем предписано ГОСТом — 19 процентов. Наибольшее содержание жира выявлено в сосисках «Окраина» — 24,6 процента.
По результатам исследования все образцы были занесены в черный список «Росконтроля» и не рекомендуются к употреблению.
Последние новости
США задумались о новых санкциях против России из-за Венесуэлы Порошенко отказался торговаться по Крыму Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
Женский форум47
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, ставшие мамами после 45
Что такое скульптурирование тела и кому оно нужно
Где искать вторую половинку по знаку зодиака
Актрисы, которые увели звездных мужей40
Опасные уловки, которым женщин учит глянец
Видео
Названы худшие сосиски
Еда
ЧП: что нужно знать, чтобы спастись
Дети
Киркоров восхитился декольте Стоцкой
Звёзды
6-летний полуслепой пианист перепел хит
Дети
Звезды, ставшие мамами после 45
Дети Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Почему распадаются браки звездных детей
Звёзды Любовь
Как на организм женщины влияет интимная жизнь
Здоровье
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Какие пельмени опасны для здоровья
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение