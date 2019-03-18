В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие яйца

Роскачество начало тестирование яиц. Его результаты обещают озвучить к Пасхе. Специалисты проверят, есть ли в яйцах антибиотики, вредные бактерии и микроорганизмы, соответствуют ли они обозначенной категории.

А пока результаты не готовы, эксперты дали несколько рекомендаций по выбору этого продукта.

Как обычно, выбор нужно начать с маркировки. На упаковках многих яиц написано "с витамином А и каротиноидами", "деревенские", "с йодом", "фитнес" (с селеном), "витаминные".

В корм куриц, которые несут эти яйца, добавляют соответствующие витамины и микроэлементы. Мнения экспертов об этих яйцах разделились. Одни считают, что это полезно, потому что дополнительные витамины в яйцах почти полностью усваиваются. Другие убеждены, что все эти излишества ни к чему, поскольку природа и так заложила в яйца все, что нужно человеку.

Маркировка "яркий желток" на самом деле мало о чем говорит. Цвет "серединки" зависит от корма для несушки. У деревенских кур он ярко желтый, у фабричных — светло-желтый. Но чтобы выдать фабричную продукцию за деревенскую, некоторые производители добавляют в корм для куриц специальные красители, окрашивающие яичный желток.

Цвет самих яиц зависит от цвета курицы: "блондинки" несут белые яйца, "брюнетки" — коричневые. При этом пищевые свойства и состав яиц идентичен.

Не советуют в Роскачестве "покупаться" на такую маркировку, как "эко", "био", "органические". Дело в том, что в России нет сертификации товаров с подобной маркировкой, а значит, нет никакой гарантии, что под ней скрывается именно то, что написано.

Также нужно обращать внимание на срок годности и производителя, чем раньше выпущено яйцо и ближе производитель к месту покупки — тем лучше.