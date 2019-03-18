«Росконтроль» назвал самые плохие сосиски

Специалисты "Росконтроля" ранее уже проверяли качество телячьих, молочных и докторских сосисок. На этот раз эксперты исследовали сливочные сосиски. В экспертизе приняли участие сосиски пяти брендов — "Клинский", "Останкино", "Дымов", "Велком", "Окраина".

ГОСТ предписывает следующий рецепт сливочных сосисок: говядина, свинина, сливки, нитритно-посолочная смесь, сахар, специи (перец, мускатный орех или кардамон).

Также разрешены стабилизаторы (фосфаты), регуляторы кислотности, антиокислители и усилитель вкуса — глутамат натрия.

Только сосиски "Окраина" соответствуют ГОСТу, однако в их составе не оказалось молочного жира (менее 3%), а значит, они не отвечают наименованию "сливочные". Кроме того, они гораздо жирнее нормы.

Это касается и образцов других марок. Помимо этого, у всех четырех нашли недостоверную маркировку в указанном составе продукта.

В составе "Клинских" сосисок обнаружены свиная шкурка и каррагинан, "Останкинских" — крахмал, "Дымов" — растительный углеводный компонент. У сосисок "Велком" превышен показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой. При этой у продукта выявлен посторонний привкус и запах.

При этом только у сосисок "Останкино" в рецептуре найден молочный жир, который и позволяет считать их сливочными. Согласно ГОСТу, в составе должно быть не менее 8% молочного жира.

По совокупности нарушений, все сливочные сосиски указанных марок попали в черный список Росконтроля.