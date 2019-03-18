Дорого и невкусно: мифы о правильном питании

Для того чтобы похудеть и привести себя в форму нужно правильно питаться. Общие правила такие: кушать сбалансировано и разнообразно, не есть фаст-фуд. Продукты, разрешенные при такой диете — называют пп-продуктами. Есть популярный миф, что пп — это дорого, сложно и невкусно. Но это не так.

Правильно питаться — дорого

Это не правда. На самом деле, правильное питание — это тот же набор обычных продуктов из магазина. Хлеб, яйца, нежирная рыба и мясо, молочные продукты, сыр, овощи и фрукты. Дорогим продуктам всегда можно найти более доступную замену. Например, семгу можно заменить скумбрией, так популярное сейчас киноа — гречкой. Фрукты и овощи можно покупать сезонные.

Правильное питание — это невкусно

На самом деле, не обязательно питаться только сухой куриной грудкой и овсянкой. Главное при похудении — дефицит калорий и соблюдение баланса белков, жиров и углеводов. Вписать в норму дневной калорийности можно все что угодно, но это не всегда полезно. У вас есть выбор — съесть целую тарелку гречки с ложкой оливкового масла или несколько конфет. Не существует вредных продуктов. Вопрос только в количестве. В интернете можно найти множество вкусных низкокалорийных рецептов.

На ПП нельзя вкусняшки

Опять же, вопрос в количестве. Большинство сладостей, которые мы видим на прилавке, можно заменить более диетическим вариантом, найти нужные рецепты не составит труда. Для пирога можно использовать цельнозерновую муку и начинку из нежирного творога с фруктами. Также, в ПП есть понятие читмила. Это значит, что всю неделю вы соблюдаете диету, а один раз в неделю позволяете себе одну «не пп» трапезу. Это не значит, что весь день можно есть что угодно. Это может быть кусок торта, но только один. Такой подход поможет организму легче переносить режим.

Жир — зло

Если белки — это кирпичики, из которых строится здание, то жиры — это цемент, с помощью которого они соединяются. Жиры очень полезны для организма — особенно для женского. Благодаря жирам укрепляются и питаются кожа, волосы и ногти, стабильно функционирует репродуктивная система. В день человек должен съедать не менее одного грамма жира на каждый килограмм сухой массы тела.

Углеводы — тоже зло

Есть множество низкоуглеводных диет. Они дают быстрый, но недолговечный результат, а еще подходят не всем. Диетологи советуют выбирать правильные углеводы. Они содержаться в крупах, овощах. Диетологи советуют придерживаться соотношения быстрых и медленных углеводов 30/70.

Чем больше воды — тем лучше

Это не так. С опорой на рекомендации ВОЗ , диетологи рекомендует употреблять ежедневно не менее 30 мл на каждый кг веса. Цифра в 2 литра условная — это среднее значение, на него просто ориентироваться при расчетах.

Существуют продукты с отрицательной калорийностью

Это миф. На переваривание любого продукты уходит максимум 20% от его калорийности. Есть продукты с почти нулевой калорийностью — например огурцы.