Какие продукты нельзя есть после 30 лет

Есть продукты, которые диетологи не рекомендуют употреблять в пищу в любом возрасте, но пока мы молоды, последствия от вредных ингредиентов не оказывают на организм значительного разрушающего действия. После 30 лет человек начинает стареть, даже если этот процесс пока еще незаметен.

Снижается интенсивность работы защитных сил, ухудшаются регенеративные возможности. И во многом от самого человека, от его образа жизни, а значит, и питания, зависят физическое здоровье и долголетие. Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, называет ряд продуктов, употребления которых следует избегать после 30 лет.

На первом месте находятся сладкие газированные напитки. Они дважды вредны: во-первых, огромным содержанием сахара, а во-вторых, углекислым газом, который сильно раздражает желудочно-кишечный тракт.

Категорически противопоказаны и йогурты с наполнителями и ароматизаторами — в них тоже содержится много сахара и искусственных добавок для улучшения вкуса. В одной баночке йогурта может быть почти 50 г сахара! Это намного превышает допустимую суточную норму, не говоря уже о том, что Американская ассоциация кардиологов рекомендует вообще отказаться от употребления сахара, если вы хотите сохранить здоровье на долгие годы.

Ученые Медицинской школы Гарвардского университета утверждают, что регулярное употребление рыбы значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако здесь кроется мина замедленного действия. Все больше рыбы (свыше 70%) выращивается в закрытых водоемах с применением химических кормов для более быстрого роста рыбы и антибиотиков. И потребление такого продукта чрезвычайно нежелательно после 30 лет — кроме риска получить отравление, вы можете спровоцировать даже онкологические заболевания.

Пакетированные соки тоже попали в список нерекомендуемых продуктов. И опять же из-за большого содержания сахара и консервантов. Такой состав повреждает волокна эластина и коллагена и пагубно отражается в том числе и на состоянии кожи.

Большую опасность представляет для организма человека соя, которую так любят вегетарианцы и веганы. Соя в значительной степени является генетически модифицированным продуктом, и, вопреки заверениям производителей, ученые не могут безоговорочно утверждать, что она безопасна в долгосрочной перспективе. Согласно некоторым исследованиям ученых из Медицинской школы Гарвардского университета, соя может вызывать воспаления в организме и негативно влиять на функцию щитовидной железы.

Хлеб из белой муки, да еще высшего сорта, — это яд для организма человека. Белая мука повышает уровень сахара в крови и практически не содержит витаминов и минералов, которые есть в цельной пшенице. В белом хлебе также меньше клетчатки, чем в цельной пшенице. Зато содержащийся в ней глютен плохо переваривается организмом человека после 30 лет.

Магазинная выпечка представляет собой угрозу для здоровья человека, поскольку она содержит много натрия и готовится с применением канцерогенных трансжиров. Кроме того, невозможно узнать, сколько кондитеры положили масла и сахара в тесто, не говоря уже про консерванты и ароматизаторы.

И еще диетологи настоятельно рекомендуют забыть про попкорн. Нет, в самой кукурузе нет ничего вредного. А вот способ приготовления сладких зерен, которые так любят покупать в кинотеатрах перед просмотром фильма, чреват кучей проблем для здоровья.

Использование трансжиров, пальмового масла при приготовлении попкорна методом «взрыва» в микроволновке ухудшает работу мозга, влияет на нашу память самым неприятным образом и даже может спровоцировать деменцию и болезнь Альцгеймера. О канцерогенности такого продукта врачи говорят уже давно, и эта угроза возрастает при употреблении попкорна в возрасте после 30 лет.