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Можно ли есть белые волокна под кожурой у бананов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Что это за длинные "нити" под кожурой у банана и можно ли их есть.
Длинные белые волокна под кожурой банана называются "флоэмой". Вероятно, еще в школе вы слышали это понятие на уроках биологии. Флоэм (от греческого — "кора") — вид транспортной ткани, который можно обнаружить у всех растений. По ней перемещаются питательные вещества и вода, которые необходимы растению для формирования плода.
Многие не едят флоэму из-за ее непривлекательного вида, но есть и те, кто уверен, что эти волокна не полезны для организма. Ученые опровергают это утверждение: транспортная ткань плода съедобна, более того, во флоэме банана содержится больше пищевых волокон, чем в других фруктах.
Доктор Николас Д. Гиллитт в интервью с журналистами The Huffington Post говорил: "В общем, все части фруктов не ядовиты. Люди же едят кожуру яблок, груш, персиков, с тем же успехом они могут есть и шкурки бананов, и пучки флоэмы. Нет никаких научных доказательств того, что это вредно".
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