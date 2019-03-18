Продукты, которые все всегда хранят неправильно

Когда мы убираем всевозможные продукты в холодильник, мы уверены, что сохраним свежесть на долгий срок. Но это наивное предположение приводит к выделению разных веществ в этих продуктах, что приводит к заболеваниям.

Как правильно хранить продукты и какие правила нужно соблюдать?

Овощи и фрукты

Эти продукты нельзя хранить вместе. Фрукты выделяют этилен — бесцветный газ, провоцирующий созревание и гниение плода. Чем более спелый фрукт, тем больше в нем этилена. Идеально хранить разные плоды отдельно друг от друга и заворачивать их в бумажный пакет.

Пшеничная мука

Месяцами хранить муку в полке шкафчика неправильно. Хранение при низкой температуре в плотно закрытой банке сохранит муку на заметно более долгий срок, а если необходимо продлить срок хранения на еще более долгое время — уберите ее в морозильную камеру. Там срок хранения составит три месяца.

Правильнее всего хранить хлеб в морозилке или при комнатной температуре. Если в скором времени вы съедите хлеб, положите его в бумажный пакет и уберите в кухонный шкаф или хлебницу. Если нужно сохранить батон на долгий срок, разрежьте его на кусочки и уберите в морозильную камеру.

Огурцы и помидоры

Огурцы нельзя хранить вместе с бананом из-за выделения этилена последних. Кроме этого, огурцы не переносят холод, поэтому в холодильнике их лучше не хранить.

Помидоры же советуют хранить при комнатной температуре, но есть быстро. В холоде нарушается их клеточная структура, что делает помидоры вялыми.