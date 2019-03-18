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Какая крупа вреднее всего для организма 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Бытует представление, что каши — идеальное диетическое блюдо. Особенно, если речь идет о плотном завтраке.
На самом деле не все крупы одинаково безвредны для организма, и некоторыми из них лучше не увлекаться.
С точки зрения диетологов, в злаках, которые являются основой большинства каш, слишком много крахмала, который в организме превращается в глюкозу. Избыток глюкозы становится жиром. Поэтому диабетикам вообще не стоит увлекаться кашами.
Если человек не занимается спортом профессионально, то стоит выбирать каши с низкими гликемическим индексом (ГИ), который обозначает степень влияния еды на уровень сахара в организме.
Исходя из этого показателя, самые полезные каши — перловая и гороховая (20-30 ГИ), на третьем месте идет гречка (50-55 ГИ).
Самая вредная каша, с ГИ от 70 до 80 — это кукурузная. За ней идут манная (65-80) и рисовая (50-70).
Овсяная и пшенная каши (40-65) — выбор для тех, кто предпочитает золотую середину.
Естественно, на разницу ГИ влияет и разновидность крупы, и ее предварительная обработка. В этом смысле коричневый и дикий рис (ГИ 50) полезнее белого.
Но каши — источник не только углеводов, но и растительных белков. И в этом смысле рисовая каша уступает всем своим "коллегам" — всего 7 г белка на каждые 100 г. У других объем белка варьируется от 9 до 11 г.
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