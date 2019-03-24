Можно ли есть еду из помойки

Мы привыкли к тому, что еду из помойки едят бомжи, но на самом деле существуют целые движения людей, которые делают это из идейных соображений.

В начале прошлого века в Америке появился дампстер-дайвинг. Люди, которые к нему примкнули, копались в мусорных баках для того, чтобы найти что-то полезное для себя: еду, одежду, мебель. Они делают это, чтобы бесплатно получить те вещи, которые другие покупают. Приверженцы дампстер-дайвинга также ориентированы на безотходное потребление. Они рассказали, что некоторые магазины выкидывают еду, у которой еще не истек срок годности. Или он закончился, но употреблять их в пищу можно еще 2-3 дня.

Позже появилось еще одно движение фриганов. Оно уже получило широкую популярность не только на Западе, но и в России. Большинство приверженцев сообщества обитают в крупных городах, где есть сетевые магазины и много ресторанов.

У них тоже есть своя идеология, в основе которой лежит осознанное потребление. По их мнению, то, что магазины и рестораны выбрасывают много еды, ненормально. Поэтому они идут на помойки и ищут то, что еще можно употребить.

Большинство из них отрицают современное общество, им не нравится та работа, которую им предлагают, поэтому они живут на 5 тысяч в месяц и собирают еду на помойках.

Фриганы утверждают, что отличаются от бомжей тем, что внимательно сортируют еду, всегда проверяют ее и дезинфицируют. К тому же, они делают это осознанно и по собственной воле.