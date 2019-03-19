Продукты, устраняющие неприятный запах изо рта

Эти продукты помогут провести профилактику плохого запаха изо рта. Вы ощутите заметную свежесть в полости рта после их употребления.

Цитрусовые

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Апельсины, лимоны, грейпфруты, лайм и мандарины помогут справиться с неприятным запахом. Фрукты, богатые витамином С, убивают бактерии, которые могут вызывать плохой запах. Однако не стоит перебарщивать с цитрусовыми. Повышенная кислотность вызывает расстройства желудка.

Вода

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Многие замечали, что по утрам дыхание не очень свежее, даже если почистить зубы перед тем, как лечь спать. Все из-за того, что во время сна полость рта суше чем обычно. В таких условиях неприятный запах изо рта обязательно будет присутствовать. Именно поэтому во рту не должно быть сухости.

Пейте достаточное количество воды и полоскайте полость рта после приемов пищи, чтобы не допустить сухости.

Йогурты

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Ежедневное употребление йогурта без добавок снижает количество сульфида водорода во рту, который служит причиной неприятных запахов.

Жевательная резинка

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Жвачка маскирует запах, но не убирает его. Жевательная резинка спасает от неприятного запаха после съеденного чеснока или лука.

Несладкие продукты

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Продукты, содержащие сахар, оставляют неприятный налет на зубах, а также способствуют быстрому размножению бактерий в полости рта.

Дурной запах изо рта может быть ранним симптомом заболевания, о котором вы не подозреваете. В случае обнаружения неприятного запаха стоит обратиться к врачу.

Меняйте зубную щетку раз в три месяца.