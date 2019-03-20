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McDonald’s начнет продавать еду для веганов 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В популярной сети быстрого питания появятся похожие на куриные наггетсы, но без мяса.
Компания McDonald’s решила идти в ногу со временем и удовлетворить запросы потребителей на веганскую еду.
Популярная сеть фастфуда решила включить в свое меню новый вид наггетсов. Снаружи они будут покрыты панировочными сухарями и обжарены, так что внешне не будут отличаться от куриных. А вот внутри нового блюда будут кусочки сахарной кукурузы, а также смесь картофельного пюре, моркови, нута, цветной капусты и лука.
Как сообщает Daily Star, пока новинка станет доступна только для жителей Норвегии. Будут ли веганские наггетсы продаваться в других странах, пока неизвестно.
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