McDonald’s начнет продавать еду для веганов

В популярной сети быстрого питания появятся похожие на куриные наггетсы, но без мяса.

Компания McDonald’s решила идти в ногу со временем и удовлетворить запросы потребителей на веганскую еду.

Популярная сеть фастфуда решила включить в свое меню новый вид наггетсов. Снаружи они будут покрыты панировочными сухарями и обжарены, так что внешне не будут отличаться от куриных. А вот внутри нового блюда будут кусочки сахарной кукурузы, а также смесь картофельного пюре, моркови, нута, цветной капусты и лука.

Как сообщает Daily Star, пока новинка станет доступна только для жителей Норвегии. Будут ли веганские наггетсы продаваться в других странах, пока неизвестно.