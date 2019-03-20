Продукты, которые нормализуют уровень гормонов

Для того, чтобы привести уровень гормонов в норму, девушки прибегают к медикаментозному лечению. Иногда прием таких лекарств может сказаться на здоровье. Эти продукты не заменят гормональную терапию, но помогут привести в норму уровни эстрогена и тестостерона.

Жирная рыба

Сардины, форель, лосось и тунец богаты омега-3 жирными кислотами. Благодаря этому компоненту клетки выстраиваются в правильный "пазл" и помогают гормонам достичь конечной точки организма. Они также участвуют в их синтезе, так что приведут в норму уровень как тестостерона, так и эстрогена.

Овсянка

Эта каша богата клетчаткой, которая активизирует циркуляцию крови в органах малого таза. Это помогает нормализовать уровень тестостерона, выводить излишки эстрогена. Если вам уже надоела вездесущая овсянка, ее можно заменить гречкой, пшенкой, рисом или перловкой.

Морская капуста

Водоросли помогают в синтезе гормонов щитовидной железы из-за высокого содержания йода. Если у вас гипертериоз — повышенная выработка гормонов щитовидки, то вам не рекомендуется употреблять такие продукты. В этот список входит картофель, клубника, авокадо, клюква и молочные продукты.

Молочные продукты

На самом деле, натуральные молочные продукты богаты фосфором. Это вещество помогает в выработке половых гормонов и оказывает положительное влияние на потенцию. Большое количество фосфора содержится в пшеничном хлебе, треске, цельном молоке, яйцах и говядине.