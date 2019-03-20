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Росстат сравнил чувства бедных и богатых россиян 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Росстат провел масштабное исследование поведения россиян. РБК разобрался, как финансовое положение влияет на тревогу за будущее, чувство одиночества, готовность и желание иметь детей, потребление алкоголя и рацион питания.
Исследования проводились с 20 сентября по 5 октября 2018 года во всех регионах России. Специалисты проводили интервью с горожанами, и те сами определяли, к какой группе по уровню дохода (высокий, средний и низкий) они себя относят. Всего удалось опросить 15 тысяч домохозяйств.
Почти половина респондентов (47%) с низкими доходами сообщили, что чувствуют себя одинокими, причем 20% — очень часто. 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство. А остальные 64,6% граждан с высокими и 53,5% со средними доходами отметили, что чувство одиночества у них скорее не возникает или не возникает вовсе.
Большинство респондентов со средними и низкими доходами переживают за неопределенность будущего — 61,7 и 70,3% соответственно. Большая часть россиян (39,3%), оценивших свои доходы как высокие, тоже беспокоятся. Но среди них есть и те, кто об этом не думает: 23,4% из них сообщили, что будущее скорее их не тревожит, а 35,3% заявили, что неопределенным свое будущее не считают.
Гораздо больше к рождению детей готовы горожане с высокими доходами (45,2%), чем россияне с низкими и средними доходами — 39,3 и 29,6% соответственно. 66,7% бедных россиян сообщили, что вообще не собираются иметь детей.
Граждане с низкими доходами чаще всего питаются картофелем, макаронами, крупами и хлебом и молочными продуктами. Со средним — ежедневно включают в свой рацион мясо, свежие овощи и фрукты, картофель и хлеб. Для граждан с высокими доходами основные ежедневные продукты — это прежде всего свежие овощи и фрукты, мясо, молочные продукты, крупы, макароны, и рыбные продукты.
А вот потребление алкоголя (пиво, вино, водка и др.) практически не зависит от уровня доходов: 77,3% граждан с высокими доходами, 83,1% со средними и 80,5% с низкими сообщили, что употребляют алкогольные напитки в течение жизни.
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