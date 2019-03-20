Сладости, безвредные для фигуры

Большинство диет для похудения запрещают употребление сладостей, но если вы не можете жить без чего-нибудь вкусненького, то иногда себе можно это позволить. Чтобы сладкое не отразилось на фигуре, его необходимо правильно выбирать.

Сладости должны содержать минимальное количество калорий и жиров, глюкозы или фруктозы, а также быть полезными для организма. Рассмотрим вкусности, которые отвечают данным требованиям.

Мармелад, зефир и пастила

Эти сладости наиболее подходят для тех, кто следит за своей фигурой. Они изготавливаются на основе яблочного пюре, патоки и пектина (агара), которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Перед покупкой таких десертов необходимо внимательно читать состав на упаковке, чтобы в нем не было консервантов и красителей.

Сухофрукты

Сухофрукты, такие как курага, инжир, финики, чернослив и изюм, могут стать отличной заменой любимым конфетам. В отличие от других сладостей в них нет консервантов или другой химии. Они богаты на витамины и микроэлементы, которые необходимы для здоровья человека.

Если вы введете в свой рацион сухофрукты, то обязательно следите за тем, чтобы в сутки вы съедали их не более 50 грамм. Тогда калорийность данных продуктов не скажется на вашей фигуре.

Черный шоколад

Известно, что в горьком черном шоколаде меньше сахара, чем в белом или молочном. К тому же, его регулярное употребление предупреждает раковые и сердечно-сосудистые заболевания. Выбирайте только натуральные плитки шоколада с содержанием 80% какао.

Мед

Мед является натуральным продуктом, которым можно заменить сахар в чае, а также добавлять на завтрак в овсянку или мюсли. Ложечка меда способна утолить желание съесть что-то сладенькое, и это никак не скажется на фигуре.

Мороженое

Этим вкусным десертом можно без опаски радовать себя летом. Чтобы в полной мере насладиться мороженым без вреда для фигуры, выбирайте только те продукты, которые изготовлены из обезжиренного молока. Вместо фруктовых добавок используйте свежие фрукты или натуральные сиропы.

Помните, что поправляются не от сладостей, а от их избытка. Так что ешьте десерты в меру, и вы всегда будете в отличной форме.