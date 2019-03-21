Посетитель McDonald's съел гамбургер с иглой

Любовь к фастфуду может ранить. Теперь об этом наверняка знает житель Тайваня. Он получил травму языка в McDonald’s после того, как начал есть гамбургер. В бутерброде была игла.

Как сообщила газета Taiwan News, мужчина зашел перекусить в кафе после работы. Он заказал себе гамбургер, и в процессе еды почувствовал сильную боль. Оказалось, что в булке была сантиметровая иголка. Она впилась ему в язык и вызвала кровотечение.

Он сделал фото острого предмета, а затем обратился к сотрудникам McDonald’s, требуя объяснений. Один из работников помог ему добраться до больницы.

Общепит выяснил, что в их продукт попала деталь из чистящего оборудования. Устройство использовали без разрешения. Компания пообещала, что больше такой случай не повторится.

Местное отделение знаменитого ресторана также заявило, что теперь будет с большей внимательностью относиться к подготовке персонала.