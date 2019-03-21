Названы лучшие марки курицы

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Названы лучшие цыплята-бройлеры 

Lenta.ru 2 часа назад
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование цыплят-бройлеров. В нем приняли участие образцы шести брендов: «Петелинка», «Приосколье», «Петруха», «Троекурово», «Мираторг» и «Ясные зори».
Эксперты проверили цыплят на соответствие более чем 80 параметрам качества, среди которых микробиологические показатели, показатели свежести и гормонов, применение лекарственных препаратов и органолептические свойства.
В образцах под марками «Троекурово», «Мираторг» и «Петелинка» было выявлено остаточное содержание ветеринарного препарата энрофлоксацина, но в количестве, не превышающем максимально допустимого.
«При регулярном употреблении в пищу продуктов, содержащих антимикробные препараты, сохраняется риск выработки к ним у патогенной микрофлоры резистентности — устойчивости, которая в дальнейшем, делает применение данного антибиотика неэффективным при лечении заболевания»,
— приводятся слова главного специалиста экспертного центра «Росконтроля» Ирины Аркатовой.
Микробиологические показатели во всех исследованных образцах оказались в норме. Эксперты не обнаружили бактерий кишечной палочки, сальмонеллы и листерии. Также не выявлены признаки гормональных инъекций, которые могли бы увеличить массу тушек.
Все производители неверно — в меньшую сторону — указали на упаковке пищевую ценность цыплят. Состояние кожи образцов под марками «Петелинка» и «Приосколье» не соответствует заявленному первому сорту — цыплят недостаточно хорошо ощипали.
По результатам исследования бройлер «Приосколье» внесен в черный список «Росконтроля» и не рекомендован к употреблению. Остальные образцы признаны безопасными.
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