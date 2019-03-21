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Продукты, влияющие на запах пота 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Мы — то, что мы едим. А значит завтрак, обед и ужин может влиять на то, как мы себя чувствуем, выглядим и даже пахнем. Причем запах, исходящий от человека, может о многом сказать. Кончено, приятно общаться с человеком, который пахнет парфюмом, а не запахом пота.
Съеденные продукты могут влиять на количество выделяемого пота и его запах. Вот несколько овощей и фруктов, которые могут быть виновниками неприятного запаха.

Помидоры

depositphotos.com
Британский ученый Чарльз Стюарт доказал, что если съесть большое количество помидоров, то это плохо скажется на запахе тела и пота. результаты его исследования были опубликованы на портале NCBI.
Дурной запах вызывают каротиноиды и терпены, находящиеся внутри овоща. Помидоры полезны, но не стоит ими злоупотреблять.

Капуста

depositphotos.com
Брокколи, цветная и белокочанная капуста могут вызвать неприятный запах пота. Все дело в том, что в этих продуктах достаточно много серы. Во время расщепления серы, неприятный запах может сохраняться в течение нескольких часов.
Не нужно совсем отказываться от капусты, но с капустными борщами тоже усердствовать не стоит.

Дуриан

depositphotos.com
Дуриан — это очень вкусный фрукт с омерзительным запахом. Аромат созревшего дуриана напоминает протухшую рыбу. Дуриан не едят голыми руками, так как от ужасного запаха избавиться будет невозможно. В общественных местах запрещено есть этот фрукт. После его употребления тело начинает неприятно пахнуть.

Продукты, богатые клетчаткой

depositphotos.com
Морковь, отруби, орехи и крупы — все эти продукты богаты клетчаткой. Клетчатка очень важна для организма, но ее переизбыток вызывает слабительный эффект и неприятный запах пота.

Чеснок

depositphotos.com
Ни для кого не секрет, что неприятный запах после чеснока будет исходить не только от тела, но и изо рта. Конечно, он полезен, но после его употребления стоит съесть жевательную резинку и прополоскать рот.
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