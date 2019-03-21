Какие сладости вреднее всего для здоровья 

О том, что различные десерты нужно есть очень умеренно, сейчас знают все. Но целиком отказаться от сладостей могут только очень волевые люди или те, кто в принципе к ним равнодушны. Остальные страдают и иногда срываются. Чтобы не слишком навредить своему организму во время срыва, вот список сластей, которые нужно обходить десятой дорогой.
Леденцы и шипучие конфеты
Магазинные леденцы напичканы красителями и ароматизаторами, которые точно не нужны вашему организму. "Шипучки" вредны для желудка. Кроме того, и те, и другие вредны для зубной эмали.
Ириски и жевательные конфеты
Их вредное влияние на зубную эмаль трудно переоценить. Кариес любителям "тягучек" обеспечен.
Жевательный мармелад
Еще одно достижение современной химии. Настоящего мармелада там немного, зато красителей и подсластителей — в избытке.
Пирожные, печенье и вафли с начинками
Чтобы минимизировать расходы, их выпекают с добавлением сои, маргарина и других вредных жиров.
Газированные напитки
Каждый стакан газировки — это сахарная бомба, начиненная красителями и консервантами.
Сухофрукты
Репутация диетического продукта сыграла с ними дурную шутку. Сахара в них не меньше, чем в обычных конфетах, при этом съесть их можно гораздо больше.