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Какие сладости вреднее всего для здоровья 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay.com
О том, что различные десерты нужно есть очень умеренно, сейчас знают все. Но целиком отказаться от сладостей могут только очень волевые люди или те, кто в принципе к ним равнодушны. Остальные страдают и иногда срываются. Чтобы не слишком навредить своему организму во время срыва, вот список сластей, которые нужно обходить десятой дорогой.

Леденцы и шипучие конфеты

Магазинные леденцы напичканы красителями и ароматизаторами, которые точно не нужны вашему организму. "Шипучки" вредны для желудка. Кроме того, и те, и другие вредны для зубной эмали.

Ириски и жевательные конфеты

Их вредное влияние на зубную эмаль трудно переоценить. Кариес любителям "тягучек" обеспечен.

Жевательный мармелад

Еще одно достижение современной химии. Настоящего мармелада там немного, зато красителей и подсластителей — в избытке.

Пирожные, печенье и вафли с начинками

Чтобы минимизировать расходы, их выпекают с добавлением сои, маргарина и других вредных жиров.

Газированные напитки

Каждый стакан газировки — это сахарная бомба, начиненная красителями и консервантами.

Сухофрукты

Репутация диетического продукта сыграла с ними дурную шутку. Сахара в них не меньше, чем в обычных конфетах, при этом съесть их можно гораздо больше.
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