Эксперты назвали самые качественные продукты в России

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие из продуктов, которые исследовало ведомство, оказались самыми качественными.

Как заявил Протасов, в 95% морсов и соков нет опасных консервантов. Большинство отечественных марок предоставляют продукт, который годен к употреблению. Более того, нарушить их сроки хранения значительно тяжелее.

Глава Роскачества добавил, что Россия может претендовать на мировое лидерство по экспорту растительных масел. По его словам, это один из самых натуральных продуктов.

Высокие показатели качества демонстрируют и другие товары. Например, молочная продукция. В эту статистику входят все российские марки.

Хорошие показатели демонстрируют еще два продукта: мед и куриное мясо. В первом нашли 21% антибиотиков, а во втором — 10%.

Протасов также добавил, что сейчас главной задачей работы Роскачества является сокращение на рынке товаров с антибиотиками.