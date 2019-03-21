Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали самые качественные продукты в России 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие из продуктов, которые исследовало ведомство, оказались самыми качественными.
Как заявил Протасов, в 95% морсов и соков нет опасных консервантов. Большинство отечественных марок предоставляют продукт, который годен к употреблению. Более того, нарушить их сроки хранения значительно тяжелее.
Глава Роскачества добавил, что Россия может претендовать на мировое лидерство по экспорту растительных масел. По его словам, это один из самых натуральных продуктов.
Высокие показатели качества демонстрируют и другие товары. Например, молочная продукция. В эту статистику входят все российские марки.
Хорошие показатели демонстрируют еще два продукта: мед и куриное мясо. В первом нашли 21% антибиотиков, а во втором — 10%.
Протасов также добавил, что сейчас главной задачей работы Роскачества является сокращение на рынке товаров с антибиотиками.
Еда , Максим Протасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовные треугольники знаменитостей2
Сколько лет женщине бальзаковского возраста
Девушка спланировала свадьбу, не дожидаясь помолвки
Как скрыть недостатки фигуры с помощью одежды
5 натуральных средств против целлюлита
Видео
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Волочкова «отомстила» Собчак после ее визита в гости
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
Как изменились кумиры восьмидесятых
Звёзды Красота
Как Елена Малышева попала на телевидение
Звёзды
Любовные треугольники знаменитостей
Звёзды Любовь
Зачем люди едят мел
Здоровье
Звезда «Битвы экстрасенсов» — о визите Началовой
Звёзды
Почему уходят из жизни участники «Последнего героя»
Звёзды
Псориаз и отсутствие пупка: от чего страдают звезды
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение