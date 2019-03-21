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Эксперт рассказал, стоит ли ждать подорожания хлеба 

Вечерняя Москва 1 час назад
В Российской гильдии пекарей и кондитеров предупредили о росте цен на хлеб из-за низкого урожая. Стоит ли ждать подорожания, «Вечерке» рассказал финансовый аналитик Алексей Коренев.
Эксперт подтвердил, что по сравнению с прошлыми годами урожай зерна снизился, однако уточнил, что этот фактор слабо влияет на ценник.
— В стоимости хлеба на долю сырья приходится менее одной трети, все остальное — это производственные расходы, логистика и наценка продавца, — объяснил Коренев.
Он также добавил, что ожидаемое увеличение стоимости на семь процентов находится в пределах инфляции.
— Реально ощущаемая инфляция, при расчете которой учитывается больше параметров, чем берет Росстат, сейчас составляет 10,4 процента, — пояснил экономист, добавив, что рост цен на хлеб не превысит норму.
По данным Росстата, по сравнению с прошлым годом цена ржаного хлеба выросла на 13,1 процента, а белого — на 10,4 процента.
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Еда , Видео , Алексей Коренев , Росстат , Вечерняя Москва
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