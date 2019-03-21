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Постное меню в «Ёрше» 

Партнерский материал 4 часа назад
Фото: партнерский материал
Оливье с грибами, «Цезарь» с вешенками, манты с овощами и другая еда для тех, кто любит поесть вкусно и сытно.
Бренд пивных ресторанов «Ёрш» представил постное меню, которое будет действовать в заведениях на всем протяжении Великого поста. Гостям предложат горячее, салаты и закуски русской, восточной и европейской кухни.
Меню составлено с учетом предпочтений гостей «Ерша», которые придерживаются поста, но не хотят отказывать себе во вкусной, сытной и разнообразной еде. Начать обед или ужин можно с «Цезаря» с жаренными на углях вешенками и соусом от шефа, оливье с грибами, салата с булгуром и острым медово-лаймовым соусом. На горячее — кускус с овощами, паста с грибами и песто, гречка с обжаренными шампиньонами, вешенками и луком. Манты с овощами делают в «Ерше» вручную и готовят на пару; крокеты из картофеля, фаршированные грибами, подают в томатном соусе с базиликом. Также в меню — густые щавелевые щи и ароматный наваристый суп из белых грибов.
Напитки также созданы специально для постного меню. Гостям предложат широкий выбор детокс-смузи и миксов из свежих ягод, фруктов, трав и овощей: апельсина и клубники; манго и маракуйи; земляники, клубники и пюре личи; груши, манго и ананаса; клубники и банана; шпината и яблок.
«Большинство гостей «Ерша» — наши постоянные посетители, — говорит Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи брендов «Тануки» и «Ёрш» в России, — и знают, что щедрые порции по-домашнему вкусной еды, которую мы готовим по нашим фирменным рецептам — одна из главных примет наших ресторанов. Во время Великого поста мы предложим меню, которое полностью отвечает ожиданиям наших гостей: это все та же сытная, разнообразная еда, за которую «Ерш» так любят и ценят, но подходящая для тех, кто придерживается вегетарианской диеты».
Женский форум
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