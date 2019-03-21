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5 продуктов, которые не навредят фигуре вечером 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Что можно съесть после 18 часов, если голод замучил
Конечно, мы все не раз слышали, что есть надо прекращать в 18 часов. Кукушка прокуковала 6 раз — больше ни одного кусочка. Возможно это и правильно для тех, кто ложиться спать в 22—23 часа, но, если ты засиживаешься за компьютером или телевизором далеко за полночь, без перекуса тебе не обойтись — это просто вредно для организма. Однако еда должна быть легкой и полезной.

Грибы

К этому продукту люди относятся по-разному. Одни с опаской — боясь отравиться, другие же наоборот, их обожают. Но, в обоих случаях, потребители считают, что грибы — пища тяжелая, но это не так! В них минимум калорий и масса полезных микроэлементов! Просто не надо обжаривать их в большом количестве масла, а потом подавать со сметаной и картошкой.

Овощная икра

Прекрасный диетически продукт. Она может быть: кабачковая, баклажанная, из грибов и овощей. Это великолепный второй ужин, тем более в пост.

Кукуруза

Очень ценится из-за наличия в ней выводящих излишки холестерина компонентов. Съеденный вечером початок позволит выгнать из организма излишки жира, полученные им днем.

Киви

Эта ягода улучшает липидный обмен, сжигает жиры и избавляет от тяжести в желудке, если ты переела. А еще киви поможет избавиться от изжоги. Врачи очень рекомендует съедать на ночь этот плод тем, кто любит острую и соленую пищу. Киви выводит лишний натрий из организма.

Репа

Старый, русский, хорошо забытый продукт, а напрасно. Репа активизирует деятельность печени и способствует выделению желчи, что препятствует образованию камней. Кроме того, этот корнеплод содержит лизоцим — вещество с очень сильной антимикробной активностью. Этот «природный антибиотик» поможет тебе очисть кожу от воспалений, придаст больше энергии и бодрости.
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