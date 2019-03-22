Продукты для сохранения молодости

Никто не сможет избежать старения, но в наших силах его замедлить. Здоровье человека и его внешний вид зависят от питания. Определенные продукты обладают свойством омолаживать тело, делать человека более молодым, энергичным и красивым. Этот короткий список продуктов поможет сделать правильный выбор и составить свой рацион так, чтобы он работал на сохранение молодости.

Йогурт

В йогурте присутствует много полезных бактерий, они помогают переваривать все продукты, которые ты употребляешь. При правильном переваривании пищи в кишечнике не накапливаются токсины. Чистота пищеварительного тракта позволяет избежать кишечных инфекций, а также кожных проявлений зашлакованности тела — акне и ранних морщин. Помимо этого, йогурт содержит кальций для поддержания здоровья костей, профилактики остеопороза.

Рыба

по мере старения люди становятся более восприимчивыми к болезням сердца, они снижают качество и продолжительность жизни. Чтобы оградить себя от болезней сердца, нужно есть больше рыбы, в ней содержатся полезные кислоты омега-3, они предотвращают закупоривание артерий холестерином, тем самым поддерживая нормальный сердечный ритм и функционирование сердца.

Орехи

Доказано, что орехи продлевают молодость и жизнь благодаря содержащихся в них ценным веществам. Орехи богаты на ненасыщенные жиры, которые защищают от болезней сердца и рака.

В орехах много витаминов, которые работают как антиоксиданты — замедляют старение.

Шоколад

Все органы и ткани получают питание через кровь, при хорошем кровотоке человек дольше сохраняет молодость. В шоколаде присутствуют вещества, поддерживающие нормальную деятельность системы кровоснабжения в теле. Регулярное употребление умеренных порций шоколада предотвращает заболевания, связанные с артериальным давлением, диабет, болезни почек, замедление активности головного мозга, деменцию.

Оливковое масло

В этом масле содержатся полифенолы, они предотвращают возрастные заболевания. Оливковое масло — это ценные ненасыщенные жирные кислоты, они работают на профилактику заболеваний сердца и онкологий.

Красное вино

В этом напитке содержится особое вещество под названием ресвератрол, оно замедляет старение клеток в организме. Таким образом, умеренное употребление красного вина замедляет старение, продлевает молодость тела. Доказано, что умеренное употребление красного вина защищает от заболеваний сердца, диабета, старческой потери памяти.

Эти шесть продуктов помогут сохранить молодость тела, но нужно помнить, что молодость зависит не только от питания. Для того, чтобы быть молодым, нужно уметь радоваться жизни. Жизнерадостные люди с позитивным мышлением менее подвержены стрессу, они дольше остаются молодыми и здоровыми.