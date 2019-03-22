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Правила питания из детства, которым стоит следовать 

Heroine.ru 56 минут назад
Фото: depositphotos.com
Обязательно есть суп, доедать все, что на тарелке, не пить много жидкости до еды — в детстве мы слышали немало советов, как нужно питаться. Многие из них оказывались вредными или как минимум бессмысленными. Но есть в рекомендациях от бабушек и мам и рациональное зерно, о нем и поговорим.

1. Хотя бы одно яблоко в день

Фрукты не зря обязательно включают в меню детских садов и других детских учреждений, дома мы тоже нередко слышали советы от взрослых «поесть витаминов». Самыми доступными из них в России всегда были яблоки. Улучшением иммунитета польза яблок не ограничивается. Они повышают гемоглобин, укрепляют кости, выводят токсины из организма и защищают от кариеса и сахарного диабета. Единственное, в чем наши родители были не правы — в том, что фрукты полезны в любом количестве. При проблемах с пищеварением яблоки могут привести к вздутию живота, а кислотные сорта усугубят симптомы гастрита и язвенной болезни. Так что лучше делать фрукты полезным перекусом, я не основным блюдом в рационе.

2. Дольше жуешь — дольше живешь

Жевать пищу по 33 раза — отличный совет, которым пользуются немногие из нас. Сказывается привычка: по мере взросления темп жизни ускоряется, ты торопливо ешь, даже если никуда не опаздываешь. Доказано, что, если жевать медленно, вряд ли переешь — желудочный сок вырабатывается в течение 20-30 минут, то есть только спустя столько времени после начала обеда ты будешь в состоянии понять, что насытилась. К тому же при долгом жевании вырабатывается больше слюны — а это защищает зубы от кариеса. Тщательно пережеванная пища лучше усваивается, а значит, ты не будешь чувствовать слабость после еды — организму понадобиться меньше энергии на переваривание.

3. Есть нужно не меньше трех раз в день

Как правило, этот совет сводился к тому, что нельзя пропускать полноценные приемы пищи — завтрак, обед, ужин. Дробить приемы пищи рекомендуют не только для того, чтобы организм не голодал. Люди редко заботятся о том, чтобы их обед был разнообразным, съедая за один прием максимум 2-3 разных продукта. Однотипное меню приводит к проблемам с пищеварением, так же как и переедание после долгого голодания. Старайся соблюдать три полноценных приема пищи и два перекуса в течение дня и следи, чтобы это были разные группы продуктов: овощи, мясо, белок, сложные углеводы.

4. Чернослив поможет справиться с запором

Чернослив содержит клетчатку и сорбит — сахарный спирт. Первая помогает перемещать еду через пищеварительную систему и добавляет массу к стулу, второй действует как натуральное слабительное. По этому же принципу действует и сливовый сок: он сохраняет в составе сорбитол, но в нем нет столько волокон.

5. Не ешь в сухомятку

К любимой привычке многих семей — закончить ужин чаем, диетологи относятся неоднозначно. Долгое время был распространен миф, что пить жидкость сразу после еды вредно, так как она разбавляет желудочный сок и мешает пищеварению. Сейчас эту версию опровергли: вода никак не влияет на эффективность желудочного сока. Напротив, теплая жидкость увлажняет кишечник, а также размягчает пищу и помогает ей двигаться по пищеварительному тракту.

6. Потребляй больше клетчатки

Дети часто слышат о пользе клетчатки, но она необходима и взрослым тоже. Цельнозерновые продукты, орехи, овощи и фрукты хорошо насыщают, ускоряют переваривание пищи. К тому же клетчатка очищает кишечник и помогает расщеплять жиры.
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