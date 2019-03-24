Фрукты, опасные для здоровья

Мы привыкли считать фрукты настоящей панецеей для всех приверженцев ЗОЖ и особенно тех, кто следит за своим весом. Но далеко не все фрукты безвредны для организма. Некоторые способны преподнести неприятные сюрпризы.

Груши

Вечная тень яблока, груша, однако, далеко не так безобидна. Она не подходит для перекуса — в ней слишком много сахара — и ее не стоит есть натощак из-за большого количества жесткой клечатки. Кроме того, грушу нельзя есть с утра из-за мощного закрепляющего эффекта, который она оказывает на кишечник. Проблемы с туалетом будут преследовать вас на протяжении всего дня.

Виноград

К сожалению, любимый многими плод приносит организму больше вреда, чем пользы. В нем избыток сахара (особенно в светлом), его кожура при переваривании вызывает метеоризм, а косточки нагружают кишечник. Кроме того, виноградные кислоты негативно сказываются на зубной эмали.

Абрикосы и персики

Эти фрукты, в принципе, являются тяжелой пищей. Они ощутимо раздражают слизистую желудка и даже могут вызвать несварение.

Бананы

Технически банан — не совсем фрукт, но в быту его к ним причисляют. Бананы очень калорийны и не подходят для тех, кто хочет похудеть. К тому же они долго перевариваются. Кроме того, бананы содержат вещества, которые блокируют функцию клеток, расщепляющих жир.