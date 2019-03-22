Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США отзывают более 30 тонн куриных палочек из-за содержания металла 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американская компания Tyson Foods отзывает почти 70 тысяч фунтов (около 31,75 тонны) куриных палочек, в которых может содержаться металл, сообщила служба обеспечения безопасности и проверки пищевых продуктов министерства сельского хозяйства США.
"Tyson Foods отзывает примерно 69093 фунтов замороженных готовых к употреблению куриных палочек, в которых могут находиться посторонние материалы, в частности, кусочки металла", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы.
Продукты, о которых идет речь, были произведены 30 ноября 2018 года. Проблема была обнаружена после того, как в службу поступили жалобы от потребителей. Отмечается, что сообщений о неблагоприятных реакциях в связи с употреблением этих продуктов не поступало.
Последние новости
Аннексия или Сецессия: немец доказал, что произошло в Крыму Хелло, "Китти"! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны
Еда , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Велосипедистка Пак Мунен — красавица из Голландии17
Что публикуют в соцсетях люди с низкой самооценкой
Продукты для сохранения молодости
7 признаков неухоженной женщины4
Почему люди привыкли осуждать других3
Видео
Нюша показала фигуру после родов
Звёзды
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Волочкова «отомстила» Собчак после ее визита в гости
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
Жасмин купила золотой «Бентли» за миллионы
Звёзды
Где прячется от папарацци Андрей Губин
Звёзды
Привычные продукты, которыми можно отравиться
Здоровье
В чем разница между лимоном и лаймом
Еда
Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной
Звёзды
Что получила Матильда после развода со Шнуровым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение