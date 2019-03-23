Какое мясо самое вредное

Мясо в рационе сложно чем-либо полноценно заменить. Однако не всего его виды равно хорошо усваиваются организмом.

Свинина

Пожалуй, самый спорный выбор мясоедов. Это мясо повышенной жирности, которое переваривается дольше всего — около пяти часов. В свинине слишком много холестерина, который делает это мясо опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также в мясе содержится гистамин, который провоцирует воспалительные процессы — тромбофлебит, фурункулез, язву желудка и другие.

Неумеренное употребление свинины нарушает обмен веществ, что может стать причиной ожирения. Помимо этого, свинина чаще, чем другие виды мяса заражена паразитами, опасными для человека, такими как аскариды и нематоды.

Баранина

В этом мясе рекордно низкое содержание холестерина и многожество полезных минералов. Однако баранина также долго переваривается (не меньше у часов) и вызывает большую нагрузку на кишечник. Поэтому она не подходит тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ. Мясо отличают жесткие мышечные волокна, и чем старше животное, тем они менее усваиваются. Кроме того, в баранине меньше всего белка.

Не забывайте, что способ обработки мяса также много значит. И жареное мясо — самый неудачный вариант для тех, кто заботится о совем здоровье. Полезнее всего — отварное мясо на пару или запеченное. А наиболее диетическим видом мяса можно считать молодую крольчатину.