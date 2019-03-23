Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какое мясо самое вредное 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Мясо в рационе сложно чем-либо полноценно заменить. Однако не всего его виды равно хорошо усваиваются организмом.

Свинина

Пожалуй, самый спорный выбор мясоедов. Это мясо повышенной жирности, которое переваривается дольше всего — около пяти часов. В свинине слишком много холестерина, который делает это мясо опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также в мясе содержится гистамин, который провоцирует воспалительные процессы — тромбофлебит, фурункулез, язву желудка и другие.
Неумеренное употребление свинины нарушает обмен веществ, что может стать причиной ожирения. Помимо этого, свинина чаще, чем другие виды мяса заражена паразитами, опасными для человека, такими как аскариды и нематоды.

Баранина

В этом мясе рекордно низкое содержание холестерина и многожество полезных минералов. Однако баранина также долго переваривается (не меньше у часов) и вызывает большую нагрузку на кишечник. Поэтому она не подходит тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ. Мясо отличают жесткие мышечные волокна, и чем старше животное, тем они менее усваиваются. Кроме того, в баранине меньше всего белка.
Не забывайте, что способ обработки мяса также много значит. И жареное мясо — самый неудачный вариант для тех, кто заботится о совем здоровье. Полезнее всего — отварное мясо на пару или запеченное. А наиболее диетическим видом мяса можно считать молодую крольчатину.
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 причин заниматься танцами на пилоне
История модели, решившейся на ампутацию ноги5
Зачем люди обмениваются интимными фото
Секс по дружбе: есть ли будущее у этих отношений
Какие женщины храпят во сне
Видео
История модели, решившейся на ампутацию ноги
Звёзды
Нюша показала фигуру после родов
Звёзды Другое
Объявилась мать погибшего экс-солиста «Иванушек»
Звёзды
Волочкова «отомстила» Собчак после ее визита в гости
Звёзды
Стриженова: «Не прогоняйте мужа из кровати»
Звёзды
Жасмин купила золотой «Бентли» за миллионы
Звёзды Другое
Где прячется от папарацци Андрей Губин
Звёзды
Привычные продукты, которыми можно отравиться
Здоровье
В чем разница между лимоном и лаймом
Еда
Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение