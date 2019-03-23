Неприятный сюрприз: в «Киндере» нашли личинок

Kinder surprise as mum finds MAGGOTS crawling in chocolate egg from B&M Bargainshttps://t.co/dkk52e1I0d pic.twitter.com/mC6uOEHiy2— Daily Star (@Daily_Star) 22 марта 2019 г. Жительница Великобритании Карли Маллиган купила Kinder Surprise своему двухлетнему сыну и была шокирована увиденным. Женщина нашла в шоколаде живых личинок, сообщает Daily Star

Развернув обертку, Карли сначала увидела непонятные отметины. Она решила сковырнуть их ножом, и тут на стол упало что-то похожее на белого червячка. Женщина сказала, что ее чуть не стошнило. Переборов это чувство, она взяла телефон и начала снимать все на видео.

«Это худший кошмар родителей. Представь, если бы я дала это своему сыну?»,

— поделилась Маллиган своими переживаниями.

Она также отметила, что сняла и опубликовала видео не ради компенсации, а для того, чтобы предупредить всех внимательнее и осторожнее. А потом все же позвонила в компанию по производству товара, чтобы рассказать им об инциденте.

Представитель фирмы заявил, что это невероятный и единичный случай, что продукция для компании имеет первостепенное значение.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии обнаружила личинок в бургере из McDonald`s. При этом она уже съела половину бутерброда, а потом решила взглянуть на него.