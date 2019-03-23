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Неприятный сюрприз: в «Киндере» нашли личинок 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Великобритании Карли Маллиган купила Kinder Surprise своему двухлетнему сыну и была шокирована увиденным. Женщина нашла в шоколаде живых личинок, сообщает Daily Star.
Развернув обертку, Карли сначала увидела непонятные отметины. Она решила сковырнуть их ножом, и тут на стол упало что-то похожее на белого червячка. Женщина сказала, что ее чуть не стошнило. Переборов это чувство, она взяла телефон и начала снимать все на видео.
«Это худший кошмар родителей. Представь, если бы я дала это своему сыну?»,
— поделилась Маллиган своими переживаниями.
Она также отметила, что сняла и опубликовала видео не ради компенсации, а для того, чтобы предупредить всех внимательнее и осторожнее. А потом все же позвонила в компанию по производству товара, чтобы рассказать им об инциденте.
Представитель фирмы заявил, что это невероятный и единичный случай, что продукция для компании имеет первостепенное значение.
Ранее сообщалось, что жительница Австралии обнаружила личинок в бургере из McDonald`s. При этом она уже съела половину бутерброда, а потом решила взглянуть на него.
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