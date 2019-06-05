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Правда и вымысел о лапше быстрого приготовления 

Anews 2 часа назад
Люди толстеют не из-за углеводов, а из-за избытка калорий.

Миф 1 — Лапша сделана из мягких сортов пшеницы, это вредно

Действительно, для производства лапши используется мука из мягких сортов пшеницы. У такой муки более растяжимая но менее эластичная клейковина, поэтому лапша получается такой воздушной. Еще из такой муки делают сладости: пирожные и печенья.
Мука из мягких сортов пшеницы действительно обладает более высоким гликемическим индексом, в ней также меньше белка, по сравнению с мукой из твердых сортов.
Но это не значит, что блюда из такой муки — это вредно. Мука из мягких сортов пшеницы содержит полезные вещества: витамины B6 и E, магний, фосфор и цинк.

Миф 2 — В приправах в такой лапше слишком много химии

Наличие Е в составе продукта — не плохой знак. Это значит, что ингредиент соответствует Codex Alimentarius — документу, который регламентирует международные пищевые стандарты.
Приправа для лапши содержит те же группы ингредиентов и добавок, какие, например, есть в колбасных изделиях.
Внимательно относится к приправам нужно тем, кому необходимо ограничить потребления соли — в лапше быстрого приготовления и приправах она есть.

Миф 3 — От лапши толстеют

Несомненно, в лапше быстрого приготовления углеводов в избытке. Как и в других продуктах — белом хлебе, картошке, меде. Но люди поправляются не от углеводов — они набирают вес, если потребляют больше калорий, чем тратят.
На самом деле, каллорийность одной порции лапши колебоелся в районе 250-300 ккал.

Миф 4 — Лапша — еда для бедных

Это не так. Лапша быстрого приготовления — это просто и удобно. Например, если у вас нет времени сходить на бизнес-ланч, вас может выручить лапша. Это полноценная горячая порция, ради которой не нужно стоять у плиты.
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