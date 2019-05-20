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Что делать при отравлении в ресторане 

Рамблер 5 часов назад
Вечер в ресторане в редких случаях, но всё-таки может завершиться отравлением. В таком случае не стоит пускать дело на самотёк, разумнее добиваться компенсации. Ответственность за причинённый здоровью вред несёт администрация заведения, но её вину потребуется доказать. Для этого хотя бы пару дней нужно хранить чеки из ресторана. При первых же симптомах отравления нужно обратиться к врачу, который перечислит возможные причины отравления. А для этого ему понадобится узнать, что человек ел за последние сутки. Тут-то и придут на помощь чеки. Что делать дальше и как быть, если администрация отказывается брать на себя вину? Узнайте об этом из видео.
Еда , Видео , Любовь
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