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Вкусная замена хлебу: лепешки для тех, кто на правильном питании 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Эти сырные лепешки станут спасением для тех, кто придерживается правильного питания, но очень любит покушать, особенно, мучное.

Для теста понадобится:

Соль, специи/зелень по вкусу
Разрыхлитель 1/2 чайной ложки
Кефир — 130 мл Сыр — 100 г Мука пшеничная цельнозерновая — 150 г

Как готовить:

Натереть на терке сыр, добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто.
Присыпать мукой рабочую поверхность, раскатать скалкой тесто до толщины примерно 0,5 см. С помощью стакана вырезать лепешки.
Смазать маслом сковороду и жарить лепешки на небольшом огне с двух сторон до подрумянивания.
Можно есть в теплом и холодном виде. Очень вкусно с творожным сыром или со сметаной и зеленью.
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