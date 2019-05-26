Эти сырные лепешки станут спасением для тех, кто придерживается правильного питания, но очень любит покушать, особенно, мучное.
Для теста понадобится:
Соль, специи/зелень по вкусу
Разрыхлитель 1/2 чайной ложки
Кефир — 130 мл Сыр — 100 г Мука пшеничная цельнозерновая — 150 г
Как готовить:
Натереть на терке сыр, добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто.
Присыпать мукой рабочую поверхность, раскатать скалкой тесто до толщины примерно 0,5 см. С помощью стакана вырезать лепешки.
Смазать маслом сковороду и жарить лепешки на небольшом огне с двух сторон до подрумянивания.
Можно есть в теплом и холодном виде. Очень вкусно с творожным сыром или со сметаной и зеленью.