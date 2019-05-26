Вкусная замена хлебу: лепешки для тех, кто на правильном питании

Эти сырные лепешки станут спасением для тех, кто придерживается правильного питания, но очень любит покушать, особенно, мучное.

Для теста понадобится:

Соль, специи/зелень по вкусу

Разрыхлитель 1/2 чайной ложки

Кефир — 130 мл Сыр — 100 г Мука пшеничная цельнозерновая — 150 г Как готовить:

Натереть на терке сыр, добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто.

Присыпать мукой рабочую поверхность, раскатать скалкой тесто до толщины примерно 0,5 см. С помощью стакана вырезать лепешки.

Смазать маслом сковороду и жарить лепешки на небольшом огне с двух сторон до подрумянивания.

Можно есть в теплом и холодном виде. Очень вкусно с творожным сыром или со сметаной и зеленью.