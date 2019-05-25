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Что приготовить диетического, кроме гречки и курицы 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Сторонники правильного питания знают, что гречка — одна из самых полезных круп. Она помогает работе сердца и печени, а также выводит из организма избытки холестерина. Она существенно снижает риск образования тромбов. Гречневая каша поистине считается царицей круп, и не зря: она насыщает организм и наполняет тело энергией. Но даже самым большим любителям этой крупы нужно разнообразие пищевого меню. Что уж говорить о тех, кто в вопросе правильного питания — новичок? Если курогрудь и гречка для вас — основа ежедневного рациона, то это прекрасно, но что-то пора менять. Вот несколько вариантов разнообразить меню.

Перловка

Перловая каша прекрасна тем, что приготовить ее можно уймой способов. Она отлично подходит и для плотного завтрака, и является прекрасным гарниром, а также ценным ингредиентом многих супов.
Перловка содержит большое количество магния, калия, железа, цинка, йода и селена. Из-за обилия клетчатки она также прекрасно очищает организм.

Кукурузная крупа

Кукурузная каша также прекрасно насыщает организм, а к тому же содержит массу полезных веществ. Она богата витаминами A, B и E, которые в числе прочего отвечают за хорошее состояние нервной системы, а также здоровье волос и ногтей.

Тунец

А вот альтернатива куриной грудке — тунец. Прекрасная диетическая рыба, богатая белком, при этом нежирная. Если вы покупаете тунец в консервной банке, обратите внимание, чтобы он был в собственном соку, а не в масле. Соответствующие пометки ищите на этикетке.

Индейка

На случай, если все же требуется белое мясо птицы, но куриная грудь уже давно надоела. Мясо индейки намного вкуснее куриного, но пользы в нем при этом ничуть не меньше. Единственный минус, это, пожалуй, не самая низкая стоимость.
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